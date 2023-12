¿Cuál es el de la muerte? Así quedaron los grupos de la EURO 2024

La UEFA hizo el evento del sorteo oficial de la Eurocopa Alemania 2024 y este sábado 2 de diciembre se dieron a conocer cómo quedaron los seis grupos para el torneo que se disputará desde el 14 de junio hasta el 14 de julio.

El anfitrión Alemania quedó ubicado en el grupo A y lo integrará junto a Escocia, Hungría y Suiza, siendo una zona accesible para que los teutones logren clasificar a siguiente fase del torneo.



Sin duda, el grupo B es uno de los más parejos, pues lo lidera España, quien estará acompañado por la vigente campeona Italia, Croacia y Albania, que parece ser la única débil de esta zona.



Por otro lado, en el grupo D quedaron Francia, Países Bajos, Austria, pero queda pendiente el ganador del repechaje entre Gales vs Finlandia y Polonia vs Estonia.



En cuanto al seleccionado de Portugal donde juega Cristiano Ronaldo, quedó en el F y enfrentará a Turquía, República Checa y el ganador que saldrá entre Georgia vs Luxemburgo y Grecia vs Kazajstán.

Grupo A: Alemania, Hungría, Escocia, Suiza.

Grupo B: España, Albania, Croacia, Italia

Grupo C: Inglaterra, Dinamarca, Eslovenia, Serbia

Grupo D: Francia, Austria, Países Bajos, ganador del Play-off A (Gales/Finlandia - Polonia/Estonia)

Grupo E: Bélgica, Rumanía, Eslovaquia, ganador del Play-off B (Bosnia y Herzegovina/Ucrania - Israel/Islandia)

Grupo F: Portugal, Turquía, República Checa, ganador del Play-off C (Georgia/Luxemburgo - Grecia/Kazajstán)