'Quitando el partido contra Venezuela, Argentina llega bien': Scaloni

Luego de un partido bastante malo con más faltas, patadas, discusiones que fútbol, Lionel Scaloni dio su punto de vista para "Tyc Sports" de lo que fue el encuentro contra Marruecos.

Para ningún hincha argentino es un secreto que Argentina no juega bien y no deja tranquilidad en la cancha. Sin embargo, para Scaloni la situación es diferente, luego del encuentro se sintió tranquilo con el juego de su equipo: "Desde la parte futbolística no se puede decir mucho, pero desde la actitud, las ganas y el compromiso fueron muy buenos. Comparando este partido con el de Venezuela, estamos felices no por el resultado sino porque supieron cómo jugar el partido, eso es lo importante".



Un punto importante por el que ha sido criticado Scaloni es el modelo d juego y la táctica que ha usado en los partidos, este factor ha generado toda una polémica en Argentina, ante esto dijo: "No lo se, que puedo saber yo de este esquema de juego. Ustedes están enfocados en el esquema y nosotros no creemos que sea lo más importante. Hay jugadores que se sienten identificados con una forma de jugar y seguramente contentaremos a todos ellos, la mayoría se sienten cómodos jugando así y seguramente con el correr del tiempo lo podamos hacer", complementó.



Ante esto genera aún más inconformidad, ya que si el propio entrenador de la Selección Argentina no ha definido el esquema táctico que va a usar, entonces quien más puede decidir y hacer que el equipo juegue de la manera correcta.



Por último, Scaloni se mostró feliz por el desempeño de Argentina en la fecha Fifa: "si quitamos el partido contra Venezuela, la Selección llega bien. Lo que dije cuando fue el sorteo, que vamos a dar guerra a todo el mundo, lo sigo pensando".