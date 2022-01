¡No aclare que oscurece! Razón de Infantino para Mundial cada dos años

Gianni Infantino no tiende razones a la hora de hablar de su polémico plan de un Mundial de fútbol cada dos años. Será por eso que cuando lo acusan de populista y hasta de megalómano, sencillamente no escucha.

El presidente de la FIFA sigue empeñado en hacer ambiente a una iniciativa que ya rechazaron la UEFA y la Conmebol, dos de las más poderosas asociaciones del mundo y en las últimas horas, ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), con sede en Estrasburgo (Francia), insistió en que el fútbol está perdiendo el norte "va en una dirección en la que unos pocos lo tienen todo y la gran mayoría no tiene nada", dijo.



"Entiendo que en Europa, la Copa del Mundo se celebra dos veces por semana, porque los mejores jugadores juegan en Europa", pero quiso recordar "al resto del mundo (...) que no ve a los mejores futbolistas, que no participa en las competiciones de alto nivel", añadió el líder de la FIFA.



Y ojo al argumento: "Tenemos que incluirles, debemos encontrar la manera de incluir a todo el mundo, de dar esperanzas a los africanos para que no se vean necesitados de atravesar el Mediterráneo para encontrar una vida mejor, pudiendo encontrar probablemente la muerte en el mar. Tenemos que darles oportunidades, ofrecerles dignidad, no haciendo caridad, sino permitiendo al resto del mundo participar", declaró el dirigente.



Por supuesto, aquellos que conocen de primer mano la problemática de África salieron a contradecir sus argumentos: "Mis compañeros de Human Rights Watch entrevistan a refugiados de todo el mundo casi a diario. Redactamos informes sobre las razones - los abusos, las dificultades - que les llevan a abandonar sus países. Nunca han mencionado que sea por la periodicidad del Mundial", dijo Andrew Stroehlein, jefe de prensa de HRW.



"¿Hasta dónde puede llegar Infantino? Instrumentalizar la muerte en el Mediterráneo para vender su plan megalómano va más allá de las palabras", cuestionó Ronan Evain, director ejecutivo de Football Supporters Europe.



Infantino solo tiene en su iniciativa el apoyo de África, que le daría 54 votos seguros a su proyecto, por suerte, menos de los que se necesitan para hacer realidad la idea del Mundial cada dos años.