El técnico de Brasil quedó feliz con el buen regreso de Neymar

El seleccionador de Brasil, Tite habló sobre el buen nivel que mostró Neymar en su regreso a la ‘verdeamarela’ luego de perderse la Copa América por una lesión. Neymar asistió el primer gol de Brasil y anotó el segundo en el amistoso que empató 2-2 con Colombia.

Tite aseguró que que no estaba preocupado por el tiempo de inactividad de Neymar o los problemas psicológicos. El crack del PSG no jugó en las primeras fechas de la Liga de Francia, pero porque estuvo involucrado en la negociación para una posible salida de Paris Saint-Germain, que no se materializó.



“(Thomas) Tuchel (entrenador del PSG) dijo que él (Neymar) estaba listo para jugar en unos 10 días. Y mostró por qué. Porque entrena duro, entrena duro. Pero ustedes vieron el ritmo que tuvo. Es un atleta de alto nivel y al jugar en un equipo de alto nivel, tiene que entrenar igual”, dijo el entrenador al final del empate con Colombia.