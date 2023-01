La salida de Karim Benzema en Mundial: periodista francés la reveló

Si bien todo indicaba a que Karim Benzema estaba lesionado y no podía ser parte de la selección de Francia en ninguna instancia de la Copa del Mundo de Qatar 2022, la realidad era otra. El francés sí podía estar en la delantera del cuadro dirigido por Didier Deschamps, pero los roces entre un director técnico que siempre evadió las preguntas que indicaban un posible regreso del Balón de Oro a Doha y las negativas de Benzema que sabía que no debía incendiar a los 'Bleus' que fueron subcampeones, terminaron con la no posibilidad de que uno de los 26 convocados estuviera ni siquiera presente en la concentración.

Si Argentina tuvo a Sergio el 'Kun' Agüero, exjugador de fútbol acompañando a sus compañeros de nación, y hasta tuvo al ex Manchester City durmiendo en el cuarto de Lionel Andrés Messi días previos de la final, indudablemente, no había ningún problema si Karim Benzema, uno de los convocados en Francia estuviera en tierras árabes presenciando el Mundial, y hasta jugando, pues el francés se recuperó de su lesión instancias después de la fase de grupos.



El periodista, Daniel Riolo de RMC Sport en Francia destapó las verdades del por qué Didier Deschamps ni siquiera dejó que Karim Benzema se quedara acompañando a sus compañeros en la concentración, o hasta fuera parte del frente de ataque del combinado nacional.



De acuerdo con Daniel Riolo, el primer capítulo de la salida de Karim Benzema de la concentración fue las lesiones musculares que tuvo, "le pidieron forzar los entrenamientos cuando no quería. Se volvió a lesionar. Para mí fue una recaída. Pero podría haber estado en el banquillo para los octavos de final, y en cuartos hubiera estado plenamente operativo”. También reclamó que el delantero del Real Madrid merecía un mejor trato durante la concentración, “ahí tiene una verdad que hay que decir. Karim Benzema se merecía más respeto. Lo tomamos por idiota y lo echamos. A algunos jugadores como Lloris, Griezmann o Giroud no les disgustó que se fuera “.



Y por último, señaló que evidentemente hubo disgustos de Didier Deschamps con el Balón de Oro y fueron los causantes de la salida de Karim Benzema de la selección de Francia, y como si fuera poco, su despedida oficial al combinado nacional. “Deshcamps no quería a Benzema y su vuelta a la selección. No sabe gestionar las personalidades y los diferentes egos que puede haber en un vestuario. Es fuerte en la construcción de un grupo, que no es lo mismo. Benzema representó un problema para él”, concluyó.