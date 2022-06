Curiosa confesión de Busquets previo a estreno en Liga de Naciones

El técnico de la selección española, Luis Enrique Martínez, y el capitán Sergio Busquets, atendieron este miércoles a los medios con motivo del compromiso que enfrentarán este jueves ante Portugal (1:45 pm, hora colombiana) por la fecha 1 de la UEFA Nations League en el Benito Villamarín de Sevilla.



El jugador del FC Barcelona, de 33 años, se refirió a la mejor manera que tiene para recuperarse de un difícil calendario, pero también se refirió a lo que será la Liga de Nacionales y el Mundial de Qatar.

"Recupero mejor jugando con mis hijos en casa (risas)", mencionó Busquets al ser consultado sobre la manera en la que gestiona las cargas. "Como he dicho antes intento cuidarme en cuanto a la alimentación, entrenar cada día al cien por cien y recuperarme lo mejor posible con todos los medios que tenemos".



El futbolista agregó que la clave está en "tener la cabeza despejada y centrada en donde la tengo que tener cuando estoy con el equipo o la selección. La edad pasa para todos y en el calendario cada vez hay más partidos y es más exigente. Hay entrenadores que me han intentado cuidar y me han dado su confianza, y ellos son los primeros que quieren el bien del equipo. Si me tienen que dar algún descanso me lo darán si se puede".



Busquets, a quien le queda un año con el equipo azulgrana, también habló del relevo, tanto en el club como en la selección. Ahora solo piensa en Liga de Naciones y Qatar. Después ya se centrará en su futuro. "Tengo la mente en el Mundial y a partir de ahí veré cómo va todo. Ahora lo importante es acabar bien la temporada y empezar bien la Nations League. Luego ya llegará el Mundial y la pelea por los objetivos con el Barça".



Y repuntó que "es una incógnita cómo llegaremos, se supone que lo haremos bien. Es verdad que se solapa todo, pero yo soy positivo y creo que va a ser un gran Mundial".