El subcampeón del mundo perdió 2-1 contra Hungría en Budapest

Hungría logró un triunfo histórico, el primero sobre Croacia (2-1), actual subcampeón mundial, en un partido en el que remontó un tanto de Ante Rebic en el minuto 13 con los goles de Adam Szalai y Maté Pátkai, el primero que logra con la selección magiar.

Croacia, que llegó a Budapest con su mejor equipo, al inicio del partido dejó clara su superioridad y dominó el balón para marcar el primer gol en el minuto 13 con un tiro de unos 6 metros de Rebic en una situación mal defendida por los húngaros.



Hungría que en la jornada anterior sufrió una derrota en el partido contra Eslovaquia, intentó sorprender a los croatas y en varias ocasiones llegó hasta el área de sus adversarios en unos contraataques, pero sin poder marcar.



El empate húngaro llegó inesperadamente, cuando Szalai, ex jugador del filial del Real Madrid, aprovechándose de un servicio perfecto de Dzsudzsák, marcó con un tiro desde la derecha, dando dinámica al juego de la selección magiar, que después del gol dominó el juego hasta el final del primer tiempo.



El segundo tiempo comenzó con un juego más equilibrado, aunque con más posibilidades croatas, pero que no se transformaron en goles, debido a que la defensa húngara mejoró. A pesar de la superioridad croata, Hungría logró darle vuelta al marcador en el minuto 76, después de un corner de Dzsudzsák que encontró a Pátkai a pocos metros de la portería, que, viendo la posibilidad, marcó decididamente su primer gol en la selección magiar.



El subcampeón mundial, que ya sufrió en el primer partido clasificatorio frente a Azerbaiyán, se salvó por poco del tercer gol en el minuto 80, cuando Szalai desperdició una posibilidad. En los últimos 15 minutos Croacia mostró lo mejor de su fútbol, pero ya no tuvo tiempo para marcar, en parte porque los húngaros defendían su portería en un bloque.



Al final Modric y Kramaric no pudieron marcar en dos ocasiones, cuando los croatas ya buscaban desesperadamente el empate, que finalmente no lograron.