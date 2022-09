Cristiano Ronaldo y su sueño con Portugal: no piensa en el retiro

Cristiano Ronaldo es héroe en Portugal. Así, su país siempre que puede le reconoce la espectacular carrera y sus logros deportivos. Este martes, CR7 homenajeado en la Gala ‘Quinas de Ouro’, y aprovechó para hacer una revelación.



Aunque Cristiano se prepara para el que sería su último Mundial, en Catar 2022, también proyecta sus próximos sueños con Portugal. El retiro no es una opción para la estrella lusa.



“Espero seguir formando parte de la federación portuguesa unos años más. Me siento motivado, mi ambición es alta. Era impensable (ser el mejor goleador de la historia de las selecciones). Ha sido un camino largo, pero aprovecho para decir que aún no ha terminado, todavía van a tener un tiempo más a Cris”, manifestó Ronaldo.



Luego lanzó una declaración que sorprendió y alegró a los portugueses: “Espero poder formar parte de este equipo unos años más. Estoy en un equipo con grandes talentos jóvenes, con un futuro extraordinario y me gustaría aprovechar para decir que quiero estar en este Mundial y también en la Eurocopa 2024”.