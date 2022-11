Cristiano Ronaldo no se salva ni en Portugal: críticas por su edad

Aunque no vive su mejor presente en el Manchester United, no iba a sufrir mucho Cristiano Ronaldo para meterse en la lista oficial de Fernando Santos de cara al Mundial de Catar de 2022. Últimamente ha tenido mayores presencias en el club inglés, pero todavía no cuenta con el poderío goleador o de asistencias que lo caracteriza.

Sin embargo, no iba a ser difícil poner su nombre en el listado de 26 jugadores que tendrán la fortuna de jugar el Mundial. Cristiano Ronaldo es el capitán innegable de Portugal, y como si fuera poco, es el gran líder que tiene en sus manos el guiar a un combinado nacional que aparece como favorito en la quinta Copa del Mundo que el de Madeira podrá disputar. Una cifra más que importante para hablar de lo fundamental que es en el esquema de Fernando Santos.



Por su actitud en la Premier League, Cristiano Ronaldo ha dejado muchas incógnitas por el mal momento que pasa en el Manchester United, pero no iba a ver dudas en que el portugués iba a liderar el camino mundialista. Con 37 años encima, Cristiano volverá a actuar en una Copa del Mundo, pero no todos los portugueses parecen estar muy a gusto con el llamado.



Tal vez, pese a que no es la misma posición, empiezan a llegarle críticas al llamado de Cristiano Ronaldo más que todo por su edad, y porque les quitó cupos a otros jugadores. Si no es Cristiano, el gran líder, Fernando Santos también cuenta con un volante de marca como Joao Moutinho de 36 años, una edad muy cercana a la del futbolista del Manchester United.



Steven Davis, director técnico interino del Wolverhampton mientras Julen Lopetegui se alista para tomar el banquillo de los Wolves, precisó en lo difícil que es para Joao Moutinho no ver su nombre en los 26 convocados, “no he hablado con él al respecto, está muy concentrado en el plan de juego. Es muy profesional y sabe que eso es importante para él. Seguro que reflexionará sobre no estar convocado y estará decepcionado con la llamada de Cristiano a esa edad. El entrenador tiene que pensar en el equilibrio de la plantilla, es importante para cualquier entrenador, así que quizás eso influyó en la decisión”.



Joao Moutinho cuenta con 36 años, y seguramente estudiará con calma lo sucedido del no llamado. Cualquier jugador quisiera estar disponible para el combinado nacional y más en un Mundial de fútbol. Lo de Cristiano Ronaldo estaba más que cantado y dicho que iba a estar en el certamen mundialista sin importar su nivel que ha demostrado últimamente en el Manchester United. Lo cierto es que tanto en Inglaterra como en Portugal, le empiezan a dar con todo.