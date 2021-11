¡No lo den por muerto! Mensaje de Cristiano por repechaje con Portugal

Cristiano Ronaldo ha sufrido un duro golpe con su querida Portugal, pero aunque muchos crean que está derrotado, él anuncia que todavía tiene un par de tareas que terminar antes de eso. La primera, sellar el boleto a Catar 2022.

Portugal perdió este domingo 1-2 contra Serbia, justo el duelo que no podía perder. Y ahora está en el repechaje y ante e serio riesgo de ver a una de las grandes figuras del fútbol mundial por fuera de competencia. Pero sigue siendo Cristiano y eso significa que aún hay pelea.



"El fútbol nos ha demostrado una y otra vez que a veces los caminos más tortuosos son los que conducen a los resultados más deseados. El resultado de ayer fue duro, pero no lo suficiente como para hundirnos. Nuestro objetivo de llegar al Mundial 2022 sigue muy vivo y sabemos lo que tenemos que hacer para conseguirlo. No hay excusas. Portugal se dirige a Qatar", dijo el portugués en sus redes sociales.



Pero ojo que esa motivación puede no ser suficiente. En la repesca habrá 12 equipos que competirán por solo tres cupos, es un hecho que estará selecciones como Rusia, Suecia o Macedonia y se puede poner peor pues siguen en riesgo Italia, Suiza, Países Bajos, Turquía o Noruega. El camino se empina y Cristiano lo sabe. Pero sigue siendo él la única esperanza de Portugal.