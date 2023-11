Gustavo Alfaro suma nuevo reto como DT: Costa Rica lo hizo oficial

Luego de varias semanas de negociaciones, el técnico argentino Gustavo Alfaro firmó este jueves el contrato que le convierte en el nuevo director técnico de la Selección de Costa Rica y será el encargado de comenzar el proceso rumbo al Mundial del 2026.

“Llegar a la selección de Costa Rica me honra, me estimula, me compromete y me dignifica. Fue casi un año de espera después de la experiencia con Ecuador en el Mundial de Qatar 2022, pero era lo que deseábamos junto al cuerpo técnico: tener el privilegio y la responsabilidad de conducir los destinos futbolísticos de este país”, dijo Gustavo Alfaro a su llegada como nuevo técnico.



Hay que mencionar que la última experiencia de Gustavo Alfaro como técnico de una selección fue con Ecuador, a quien clasificó al Mundial de Catar 2022 y luego de su participación en dicha competencia, no continuó como seleccionador por problemas con directivos de la Federación.





Alfaro llega en reemplazo del técnico colombiano Luis Fernando Suárez, quien dejó el cargo el pasado 21 de julio de 2023, luego de los malos resultados que tuvo en Copa Oro y el reto del argentino es volver a retomar la ilusión a los ticos.