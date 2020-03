¡Llegó el día D! En Europa deciden la suerte de la Copa América 2020

¡Es la hora! Este martes, en Suiza, en una reunión con los 55 representantes de los países miembros de la UEFA se decidirá el futuro de los torneos europeos y se marcará de paso el rumbo de la Copa América 2020, prevista en Colombia y Argentina.



La pandemia causada por el coronavirus covid-19 ha trastocado todos los calendarios de las principales competencias y es momento de poner las cartas sobre la mesa y decidir qué se puede jugar y qué no, en un escenario caótico e incierto por la evolución de la enfermedad.



¿Cuál es el escenario actual? La Eurocopa 2020 está programada entre el 12 de junio y el 12 de julio en varias ciudades del Viejo Continente, todas con cifras crecientes de contagios por el virus que tiene en vilo al mundo. Eso implica que será necesario decidir si se hará o no este año, en qué momento conviene celebrar el torneo y bajo qué condiciones de nuevas fechas o sedes. la decisión no es menor.



Según al prensa británica, La UEFA celebrará una cumbre virtual con el fin claro de posponer el torneo por 12 meses, manteniendo sedes y fechas como están hoy.



El lío es que eso significaría que la Liga de las Naciones tendría que ser eliminada ya que las finales se celebrarían el próximo año y no pueden enfrentarse con los rivales de la Euro. El otro buen punto es que se liberarían seis fechas este otoño y, por lo tanto, se aliviaría la crisis de los partidos aplazados actualmente.



La decisión que se tome en Suiza impactará directamente en Suramérica, donde está programado, en esas mismas fechas, que se realice la primera Copa América en sede conjunta, entre Colombia y Argentina. Claramente, la razón de hacer un torneo continental en el año siguiente a la cita de Brasil es igualar los calendarios de los torneos de selecciones, con el fin de aliviar las cargas y equiparar las pausas de los jugadores de ambos continentes que juegan en los principales clubes europeos. Una decisión, necesariamente marcará a la otra.



En la agenda también está la decisión sobre el futuro de la Champions League y la Europa League, torneos para los que se anticipan novedosas fórmulas, que como dice el diario The Mirror, serán: 'Rápidas en Injustas'.