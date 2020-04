La decisión de UEFA sobre Euro 2020 que podría afectar la Copa América

La crisis por la pandemia coronavirus covid-19 sigue motivando aplazamientos e incluso cancelación de eventos deportivos alrededor del mundo.

La incertidumbre por el momento es que se pueda superar la emergencia justifica decisiones como la que acaba de tomar la Uefa, de posponer de manera indefinida las eliminatorias de la Eurocopa 2020, que involucran a Irlanda del Norte, la República de Irlanda y Escocia.



Las llaves de semifinales y finales, que originalmente se programaron para marzo, se retrasaron hasta junio debido al impacto devastador de la pandemia de coronavirus en Europa.



Sin embargo, con la situación aún empeorando en muchas partes del continente, se ha tomado la decisión de retrasar los partidos indefinidamente.



Estos play-offs determinarán los últimos cuatro participantes en la Eurocopa 2020, que ahora no comenzará hasta el 11 de junio de 2021.



La preocupación de muchos es que no hay certeza sobre la posible fecha de reinicio de ninguna competencia en Europa, que la situación sanitaria no da señales concretas de volver pronto a la normalidad y que, aunque falte mucho tiempo, hoy nadie puede asegurar que la nueva Euro2021 se cumpla en las fechas establecidas, con lo cual la celebración de la Copa América en Argentina y Colombia tampoco tiene ninguna garantía.