Drama de mundialista que sufrió coronavirus: 'Me iba volviendo loco'

El coronavirus covid-19 afecta al mundo y al fútbol y en Perú había tenido muy preocupados a los hinchas.

La víctima es Jefferson Farfán, mundialista y futbolista del Lokomotiv de Moscú, quien reveló detalles de cómo lo afectó el virus.



“Me estaba volviendo loco. El dolor de cabeza fue lo más fuerte que tuve... Nunca sentí algo igual”, dijo el peruano en un en vivo de Instagram, declaraciones recogidas por ‘RPP’.



“Mis análisis arrojaron que tenía síntomas de neumonía. Me aislé en mi habitación al toque, sigo encerrado hasta que entreguen mis exámenes. El dolor de cabeza fue lo más duro", dijo.



Ahora que está sano extraña era un buen ceviche, pero en la peor parte de la enfermedad el malestar le quitó hasta el antojo: "Perdí el sentido del olfato, del gusto, también. Gracias a Dios, mi club me controló y ahora solo estoy esperando los resultados de las pruebas”, añadió.



Farfán hace trabajos físicos y siente que ya pasó lo peor. Sin embargo, su equipo, que ya volvió a los entrenamientos y se preparara para el duelo frente al Gazovik Oremburgo del próximo 21 de junio, no contará todavía con él por precaución.