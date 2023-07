Copa Oro 2023: así se jugarán los partidos de cuartos de final

Terminó la fase de grupos de la Copa Oro 2023 y solo quedan 16 selecciones en competencias, que disputarán la ronda de octavos de final de la competición de la Concacaf.



Costa Rica, dirigida por el colombiano Luis Fernando Suárez, consiguió el último cupo a cuartos gracias a una victoria 6-4 sobre Martinica; y ahora disputará la que, para muchos, se proyecta como la llave más atractiva, enfrentando a México.



Así se jugarán los cuartos de final de la Copa Oro 2023



Sábado 8 de julio



Panamá vs. Qatar

AT&T Stadium, de Arlington

18:00 horas de Colombia



México vs. Costa Rica

AT&T Stadium, de Arlington

20:30 horas de Colombia



Domingo 9 de julio



Guatemala vs. Jamaica

TQL Stadium, de Cincinnati

16:00 horas de Colombia



Estados Unidos vs. Canadá

TQL Stadium, de Cincinnati

18:30 horas de Colombia