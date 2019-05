Siguen llegando: Uruguay empezó entrenamientos para la Copa América

La selección uruguaya comenzó este viernes sus entrenamientos para la Copa América de Brasil y lo hizo con siete jugadores entre los que destacó su capitán, Diego Godín.

Los otros que se hicieron presentes fueron el portero Martín Silva, el defensor José María Giménez, los volantes Federico Valverde y Gastón Pereiro y los delanteros Maximiliano Gómez y Jonathan Rodríguez.



El entrenamiento duró casi una hora y estuvo mayormente a cargo del preparador físico, José Herrera, quien hizo a los jugadores trabajar con la pelota y realizar algunos trotes. El único que se movió de manera diferenciada fue Rodríguez, delantero del Cruz Azul mexicano, ya que se recupera de una lesión según anunció el entrenador, Óscar Washington Tabárez.



En la sesión, que se llevó a cabo en la cancha 2 del complejo Uruguay Celeste, Tabárez siguió a sus dirigidos desde un banquillo. El próximo entrenamiento de la Celeste será este sábado por la mañana y el domingo no habrá actividad.



La próxima semana, el cuerpo técnico retomará las prácticas con la llegada paulatina de los restantes futbolistas convocados. Tabárez no ha dado a conocer todavía la lista definitiva de convocados para la Copa América, que deberá ser presentada a más tardar el próximo jueves 30 de mayo, según lo estableció la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).



La 'Celeste' disputará un partido amistoso el próximo 7 de junio contra Panamá en el estadio Centenario de la capital uruguaya. Seis días más tarde el plantel viajará a la ciudad brasileña de Belo Horizonte, donde el 16 de junio debutará frente a Ecuador por el Grupo C que también integran Chile y Japón. En el torneo de selecciones, Uruguay buscará aumentar su ventaja como el más ganador de la historia, ya que suma 15 títulos.