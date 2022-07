Una Copa América Femenina para la historia: lo bueno, lo malo y lo feo

En el estadio Alfonso López de Bucaramanga se disputó este sábado la gran final de la Copa América Femenina, que terminó con el título para Brasil. Se trata de la octava conquista (de nueve ediciones del torneo continental) para la mejor selección del continente según el ranking FIFA. Un gol de Debinha terminó destrabándoles un partido en el que Colombia mostró puntos altos y que salió a jugarles de tú a tú.



La selección cafetera, dirigida por Nelson Abadía, jugó uno de sus mejores partidos de la Copa América pero no le alcanzó para romper el invicto de la arquera Lorena, que fue exigida en más de una ocasión.

Al final, la anfitriona consiguió un subcampeonato que sabe a mucho, pues se quedó con los tiquetes para el próximo Mundial y Juegos Olímpicos. Eso sin contar que su joya, Linda Caicedo, terminó reconocida como la mejor jugadora del torneo.



A propósito de este importante evento que se disputó entre el 8 y el 30 de julio en el país, en FUTBOLRED hacemos un balance general con los aspectos buenos, los no tan buenos y los que opacaron la Copa América.

Lo bueno

El gran nivel en el continente: Uno de los aspectos positivos corre por cuenta del gran potencial del fútbol femenino en Sudamérica. Se vieron selecciones muy bien preparadas y algunos nuevos procesos que merecen todo el reconocimiento. En la mayoría de las selecciones se ve marcado un recambio generacional, que como en el caso de Colombia deja gratas sensaciones. Jugadoras como Linda Caicedo, Lorena Bedoya y Mónica Ramos, quienes no superan los 24 años, son algunas de las llamadas a liderar el nuevo proceso en la tricolor.



Brasil, Colombia y Argentina: El continente definió a sus tres clasificadas de manera directa al Mundial de Australia-Nueva Zelanda. Las tres mejores selecciones de Sudamericana, según la última clasificación FIFA, se encargarán de hacer su mejor representación en el torneo que reúne a los mejores equipos femeninos del mundo. Estados Unidos llegará a defender su corona.



Paraguay, Chile y Venezuela no se fueron con las manos vacías: Paraguay y Chile que terminaron en cuarta y quinta casilla de la Copa, tendrá que pelear en febrero por el puesto al repechaje. Venezuela terminó sexta pero consiguió instalarse en los Juegos Panamericanos en los que la roja será anfitriona. Tres selecciones con procesos deportivos interesantes que seguramente darán de qué hablar.



El acompañamiento en los estadios: El fútbol femenino contó con el apoyo de miles de hinchas que agotaron pronto las boletas, principalmente para los partidos en los que jugaba la Selección Colombia. El Pascual Guerrero de Cali, el Centenario de Armenia y el Alfonso López de Bucaramanga disfrutaron de una fiesta del fútbol en paz, con decenas de familias en las tribunas.

Lo malo

Se despidieron sin un solo punto: Bolivia en el Grupo A y Perú en el B, le dijeron adiós a la Copa América en la primera fase y sin sumar un solo punto, además de ser duramente goleadas.



Solo se habilitó un sector en los estadios: El Pascual Guerrero y El Centenario lucieron impecables. Los hinchas colmaron las localidades disponibles en los partidos de la Selección Colombia. Sin embargo, por disposición de la organización de la Copa no estuvieron habilitadas todas las tribunas y muchos hinchas se quedaron con ganas de ingresar.



Lo feo

En pleno torneo se dijo NO a la Liga 2022-II en Colombia: Una de las noticias más dolorosas para el fútbol femenino se dio en medio de la fase de grupos de la Copa América. La Dimayor se reunió con los clubes y determinaron no realizar un torneo en el segundo semestre, al tener solo tres equipos interesados en participar. Muchas de las jugadoras de la tricolor se quedarán un semestre sin competencia.



Arbitraje y VAR quedaron en deuda: En algunos partidos el arbitraje se vio criticado y se habló de la necesidad de contar con la herramienta VAR para tomar mejor decisiones. Sin embargo, en la final entre Colombia y Brasil no se hizo el mejor uso de la videoasistencia.