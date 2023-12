Así son grupos de Copa América 2024: Colombia, a grupo de la muerte

En Miami se celebra el sorteo de la Copa América 2024, que decidirá la conformación de los cuatro grupos y pondrá a Colombia en perspectiva para la disputa del que, se espera, sea su segundo título continental.

8:19 p.m. Así quedaron los grupos de la Copa América 2024



Grupo A

Argentina

Perú

Chile

Concacaf 5 (Canadá vs Trinidad y Tobago)



Grupo B

México

Ecuador

Venezuela

Jamaica



Grupo C

Estados Unidos

Uruguay

Panamá

Bolivia



Grupo D

Brasil

Colombia

Paraguay

Concacaf 6 (Costa Rica vs Honduras)

8:15 p.m. Llegan las leyendas al escenario para el sorteo: Ronaldinho, Roque Santa Cruz, Jorge Campos, Javier Zanetti



8:13 p.m. Estas serán las ubicaciones de los equipos del bombo 1:



A1- Argentina

B1- México

C1-Estados Unidos

D1-Brasil



8:10 p.m. Se explica el sistema del campeonato y los lineamientos del sorteo: bolillero 1 con los mejores de cada confederación y de ahí en más los equipos mejor clasificados del ranking FIFA.



8:01 p.m. Se presenta el trofeo de la Copa América. Diseño de la joyería Casa Escasany, de la mano del técnico de Argentina, Lionel Scaloni



7:58 p.m. Se presenta oficialmente la nueva pelota, de la marca Puma, especialmente diseñada para la Copa América 2024. El uruguayo Diego Godín, anfitrión



7:54 p.m. Se presenta la mascota de la Copa América, 'Capitán'

Capitán, la mascota de la CONMEBOL Copa América 2024™, es un águila que representa la fusión única entre la pasión sudamericana por el fútbol y la vibrante atmósfera estadounidense 😍



7:51 p.m. Se presentan las sedes de la Copa América, 14 en distintos puntos de Estados Unidos



7:49 p.m. Domínguez se ilusiona con el impacto global de una edición de Copa América 2024 en 14 sedes y con 70.000 personas trabajando en el evento, entre ellos "los mejores jugadores del mundo, que son suramericanos".



7:43 p.m. Domínguez habla de la política de "creer en grande" que ha hecho de los suramericanos los mejores del mundo. Cuenta cómo la pandemia desarmó la idea de la Copa América en distintas sedes, el certamen se hizo en Brasil. "La adversidad cuenta un poco la historia del fútbol suramericano". Destaca cómo Conmebol inmunizó al ecosistema del fútbol y dijo que el dinero no es la gran preocupación en Conmebol.



7:40 p.m. Palabras de Victor Montagliani, presidente de Concacaf



7:35 p.m. Palabras de Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Celebra la competencia y la califica como una fiesta previa a la Copa Mundo 2026



7:33 p.m. Habla Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol



7:30 p.m. Comienza la ceremonia en Miami, en inglés y español se da la bienvenida



Todo está listo en el James L. Knight Center de Miami (Estados Unidos), lugar donde se llevará a cabo el sorteo....



Recuerde que así están los bolilleros, de los que irán saliendo las selecciones para conformar cada uno de los grupos. Colombia aparece en el bolillero número 2:

🤩 Confirmados los bolilleros para el sorteo de la #CA2024 ✅



Potes confirmados para o sorteio! 🤓



Pots confirmed for the draw 😎#VibraElContinente #VibraOContinente #RockingTheContinent — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) December 1, 2023



En las últimas horas los delegados de las selecciones conocieron, directamente de la Conmebol, todos los pormenores para la realización del evento.