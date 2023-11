Copa América 2024 tiene fecha para sorteo: se alistan participantes

Con el año terminando, desde ya se conocen las competencias oficiales para el próximo año y una de ellas, es la Copa América 2024, torneo continental que se realizará en Estados Unidos y que tendrá 16 selecciones participantes.

Por esta razón, se han conocido detalles sobre cuándo se realizará el sorteo para la Copa América 2024 y lo que se sabe es que el próximo 7 de diciembre en Miami se realizará dicho evento con el total de países confirmados.



Conmebol no tendrá problemas con los cupos, pues las 10 selecciones de Sudamérica están fijas, pero en Concacaf es donde aún están por definirse los clasificados.



Para los seis equipos que hacen falta para completar los cupos, saldrán de cuatro partidos de la Nations League de la Concacaf.



Las selecciones que protagonizarán dichos encuentros serán: Panamá vs Costa Rica, Estados Unidos vs Trinidad y Tobago, Honduras vs México y Jamaica vs Canadá. De esta manera, los vencedores de las anteriores llaves mencionadas, lograran un cupo directo a la Copa América 2024.