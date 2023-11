Colombia toma nota: así quedaron los bombos de la Copa América 2024

Empieza a escribirse la historia del siguiente gran compromiso de la Selección Colombia: la Copa América 2024.

Este viernes la Conmebol anunció las sedes de los partidos de apertura y final del torneo y confirmó la composición de los grupos del certamen, que se disputará en Estados Unidos del jueves 20 de junio al domingo 14 de julio de 2024.



El partido inaugural, previsto para el jueves 20 de junio de 2024, será en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, escenario para cerca de 71.000 espectadores, famoso no solo por su tecnología de vanguardia y sus comodidades sino también por albergar los mayores eventos del mundo, como el Super Bowl LIII, el College Football Playoff National Championship en 2018 y numerosos partidos internacionales de fútbol.



El partido de la final se jugará el domingo 14 de julio de 2024 en el Hard Rock Stadium, situado en Miami Gardens, Florida, estadio con capacidad para más de 65.300 aficionados que es sede de los Miami Dolphins, Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix, al torneo de tenis Miami Open y partidos de fútbol universitario de la Universidad de Miami, Orange Blossom Classic y Orange Bowl.



Pero lo clave fue la composición de los bombos, que depararían cruces muy peligrosos para Colombia, aunque aún no terminan de definirse. Falta decidir a los invitados de Concacaf, pues aunque ya Estados Unidos, Panamá, Jamaica y México están listos, y al repechaje, en marzo, irán los ganadores de los cruces Costa Rica-Honduras y Canadá-Trinidad y Tobago.



Así estarán conformados los bombos para el sorteo de Copa América 2024



Bombo 1

Argentina, Brasil, Estados Unidos y México



Bombo 2

Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú



Bombo 3

Chile, Venezuela, Panamá y Paraguay



Bombo 4

Jamaica, Bolivia, ganador del Honduras vs Costa Rica y Ganador del Canadá vs Trinidad y Tobago.