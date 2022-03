Italia se la juega por regresar al Mundial: ¿Volverá Mario Balotelli?

El seleccionador italiano, Roberto Mancini, publicó este viernes la lista de 33 jugadores que disputarán los importantes encuentros de la repesca del Mundial de Catar 2022, en la que se encuentran el recién recuperado Giorgio Chiellini y el todavía lesionado Leonardo Bonucci, mientras que el delantero Mario Balotelli, convocado en la última concentración, se cae de la lista.



Italia y Mancini se la juegan. Este jueves 24 de marzo tendrán que superar el primer escollo, Macedonia del Norte, en Palermo (Italia), para acudir a una cita mundialista que ya se perdieron en 2018. En caso de ganar, se verán las caras el 29 de marzo contra el vencedor del Portugal-Turquía para obtener el billete definitivo al Mundial.



Para esta trascendental semana de la campeona de Europa, Mancini mantiene gran parte del bloque y deja fuera a Balotelli, al que llamó para jugar en la anterior ventana de partidos FIFA en enero pero que parece no haber sido suficiente para convencer al técnico.



Estarán, sin embargo, los defensores Chiellini y Bonucci, del Juventus, aunque no llegan al cien por cien. Chiellini se recuperó de su lesión esta semana y ni si quiera jugó contra el Villarreal en Liga de Campeones, pero todo apunta a que tendrá minutos ante el Salernitana en Serie A para ganar ritmo de competición. En cambio, Bonucci, no está recuperado y, según medios locales, el plan del seleccionador sería reservarlo contra Macedonia y que pudiera estar listo en una hipotética final de repesca.



Destacan nombres como el defensa del Lazio Luis Felipe y el delantero del Cagliari Joao Pedro, que reciben su primera llamada con la selección. Además, Mancini convoca a Manuel Locatelli, del Juventus, positivo en covid-19 y que se incorporará en cuanto supere su proceso de recuperación.



LISTA COMPLETA



PORTEROS: Cragno (Cagliari/ITA), Donnarumma (PSG/FRA), Gollini (Tottenham/ING), Sirigu (Génova/ITA).



DEFENSAS: Verdi (Salernitana/ITA), Bastoni (Inter de Milan/ITA), Biraghi (Fiorentina/ITA), Bonucci, Chiellini (Juventus/ITA), Emerson (Olympique de Lyon/ITA), Di Lorenzo (Nápoles/ITA) Florenzi (Milan/ITA), Luiz Felipe (Lazio/ITA), Mancini (Roma/ITA).



CENTROCAMPISTAS: Barella (Inter de Milan/ITA), Jorginho (Chelsea/ITA), Locatelli (Juventus/ITA), Pellegrini, Cristante (Roma/ITA), Pessina (Atalanta/ITA), Sensi (Sampdoria/ITA), Tonali (Milan/ITA), Verratti (PSG/ITA).



DELANTEROS: Belotti (Torino/ITA), Berardi, Scamacca, Raspadori (Sassuolo/ITA) Immobile, Zaccagni (Lazio/ITA), Insigne, Politano, (Nápoles/ITA), Joao Pedro (Cagliari/ITA), Zaniolo (Roma/ITA).



EFE