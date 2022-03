Bolivia tendrá dura baja para ser juez de Colombia en Eliminatorias

El seleccionador de Bolivia, el venezolano César Farías, convocó este viernes a 33 jugadores para los dos últimos partidos de eliminatorias hacia Catar, sin llamar al goleador Marcelo Martins ni al portero Carlos Lampe.



Farías convocó para jugar frente a las selecciones de Colombia y Brasil en los dos últimos partidos de las eliminatorias a tres porteros, catorce defensas, ocho centrocampistas y ocho delanteros para prepararse para estos partidos.

La mayor novedad de esta convocatoria es que el seleccionador prescindió del goleador de la Verde, el delantero Marcelo Martins Moreno que milita en el Cerro Porteño de Paraguay, quien además es el máximo goleador de las eliminatorias con 10 tantos, y el portero Carlos Lampe del Vélez de Sarsfield de Argentina.



El seleccionador contará para los próximos encuentros con el centrocampista Ramiro Vaca, quien milita en el K Beerschot VA belga, el defensor camerunés Marc Enoumba, naturalizado boliviano, del club Always Ready.



También convocó al portero Guillermo Viscarra del The Strongest de La Paz, al defensor José María Carrasco que milita en la Universidad de Chile y Jaume Cuellar del CD Lugo de la segunda división de España.



La estructura del equipo gira alrededor de los jugadores de la División Profesional de Bolivia que, por ejemplo, convocó a al menos 9 jugadores del Bolívar de La Paz, cinco del The Strongest, tres de Oriente Petrolero, la misma cantidad del Wilstermann de Cochabamba al igual que del Guabirá, entre otros clubes.



La gran parte de los convocados son parte de la nueva generación de futbolistas que renueva la plantilla de la selección. La Verde se medirá el próximo 24 frente a Colombia y el 29 recibirá en el estadio Hernando Siles de La Paz a la selección de Brasil.



Bolivia ya no tiene posibilidad de clasificar al Mundial de Catar, por lo que estos dos partidos son de rigor. Además se prevé que tras finalicen estos dos encuentros, Farías dejará de dirigir el banquillo de la Verde y se elegirá al nuevo director técnico.



Los jugadores convocados por Farías son:



Porteros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Jhohan Gutiérrez (The Strongest), Rubén Cordano (Bolívar)



Defensas: José María Carrasco (Universidad de Chile), Juan Reyes (Bolívar), Sebastián Álvarez ( Oriente Petrolero), Luis Haquin (Bolívar), José Sagredo (Blooming), Fran Supayabe (Guabirá), Jairo Quinteros (Inter Miami), Marc Enoumba (Always Ready), Luis Demiquel (The Strongest), Jhon Jairo Velasco (Guabirá), Emerson Velasquez ( Independiente Petrolero), Marcelo Suárez (Oriente Petrolero), José Herrera (Bolívar)



Centrocampistas: Ramiro Vaca (K Beerschot VA-BEL), Richard Spenhay (Blooming), Gabriel Villamil (Bolívar), Rai Pablo Lima (Bolívar), Jeyson Chura (The Strongest), Moisés Villarroel (Wilstermann), Franz Gonzales (Atlético Platense-ARG), Yecit Martínez (Independiente Petrolero)



Delanteros: Juan Carlos Montenegro (Guabirá), Héctor Sánchez (Oriente Petrolero), Henry Vaca (The Strongest), Jaume Cuéllar (CD Lugo- ESP), Bruno Miranda (Bolívar), César Menacho (Wilstermann), Víctor Ábrego (Bolívar).





