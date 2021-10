¡Por la Liga de Naciones! Elegidos de Bélgica para chocar con Francia

El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, anunció este viernes la lista de 24 jugadores convocados para disputar la final a cuatro de la Liga de Naciones, entre los que se cuentan el delantero Eden Hazard (Real Madrid), el guardameta Thibaut Courtois (Real Madrid) y el extremo Yannick Carrasco (Atlético de Madrid).

Bélgica se medirá el próximo jueves en Torino (Italia) contra Francia y el sábado siguiente contra Italia o España. Junto a futbolistas como Kevin de Bruyne (Manchester City) o Romelu Lukaku (Chelsea), Martínez incluyó también en la lista al joven centrocampista del Brujas Charles De Ketelaere, quien se está convirtiendo, junto con su compañero Hans Vanakken, también convocado, en la sensación del fútbol belga en este inicio de temporada.



"Se ha ganado el derecho a estar en la selección nacional", dijo sobre Ketelaere, rememorando las buenas actuaciones del jugador en las categorías inferiores, en la liga belga y en el empate del Brujas en Liga de Campeones contra el París-Saint Germain (PSG). La línea que más dudas suscita en la selección de Bélgica es la defensa, donde Martínez sólo contará con Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Jason Denayer y Jan Vertonghen, después de que Thomas Vermaelen, jugador del Vissel Kobe japonés no haya podido sumarse a a la convocatoria por las restricciones sanitarias.



"En fútbol nunca tienes la situación perfecta. Desgraciadamente, ha sido imposible para Vermaelen unirse", dijo Martínez. Tampoco entraron en la convocatoria otros futbolistas habituales como el delantero del Nápoles Dries Mertens y el extremo del Rennes Jérémy Doku, ambos recuperándose de sendas lesiones.



El técnico sí contará con De Bruyne, que no estuvo en la última convocatoria por lesión, y con Lukaku, sobre el que Martínez dio a entender que le considera el mejor delantero del mundo, pero reconociendo que no es imparcial en su análisis.



"Es como preguntar a un padre si su hijo es el mejor alumno de la clase. Somos parciales. Nos gusta Romelu Lukaku en los buenos y en los malos momentos (...). Estás preguntando a la persona equivocada, voy a dar siempre una respuesta positiva", comentó.



CONVOCADOS: - Porteros: Thibaut Courtois (Real Madrid/ESP), Simon Mignolet (Brujas/BEL), Matz Sels (Estrasburgo/FRA) y Koen Casteels (Wolsburgo/ALE).



Defensas: Toby Alderweireld (Tottenham/ENG), Dedryck Boyata (Hertha Berlin/ALE), Jason Denayer (Olympique de Lyon/FRA) y Jan Vertonghen (Benfica/POR).



Centrocampistas: Yannick Carrasco (Atlético de Madrid/ESP), Timothy Castagne (Leicester City/ENG), Thorgan Hazard (Borussia de Dortmund/ALE), Thomas Meunier (Borussia de Dortmund/ALE), Alexis Saelemaekers (AC Milán/ITA), Kevin De Bruyne (Manchester City/ENG), Leander Dendoncker (Wolverhampton Wanderers/ENG), Youri Tielemans (Leicester City/ENG), Hans Vanaken (Brujas/BEL) y Axel Witsel (Borussia de Dortmund/ALE).



Atacantes: Eden Hazard (Real Madrid/ESP), Charles De Ketelaere (Brujas/BEL), Dodi Lukebakio (Wolsburgo/ALE), Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion/ENG), Michy Batshuayi (Crystal Palace/ENG) y Romelu Lukaku (Chelsea).



EFE