Uruguay, el único clasificado del Grupo B: resultados y posiciones

Queda solo una fecha para que termine el Sudamericano Sub-20 en su primera fase a la espera de definir algunos clasificados, en especial en el Grupo B, donde todavía hay tres selecciones vivas, una ya clasificada y una eliminada que no podrá entrar en la discusión pese al buen inicio en el certamen. Bolivia, que comenzó venciendo a Venezuela descansará en la próxima jornada y no logró el objetivo de aspirar por un boleto al Hexagonal Final.



Uruguay, por su parte es la única selección en haberse clasificado en el Grupo B, y la definición está más que apretada con Ecuador que debe sumar de a tres contra los charrúas, y Venezuela y Chile que se sacarán chispas en dicho enfrentamiento. Quien gane ese partido se clasificará a la siguiente instancia en busca de cuatro cupos para el Mundial.

Resultados de la fecha 4 del Grupo B:



Uruguay 4-1 Bolivia (finalizado)



Venezuela 1-0 Ecuador (finalizado)



Tabla de posiciones del Grupo B:



1. Uruguay 9pts (+9)

2. Ecuador 4pts (0)

3. Chile 4pts (-2)

4. Venezuela 3pts (-3)

5. Bolivia 3pts (-4)



¿Cómo se decide el Grupo B?



Con Uruguay ya en el Hexagonal Final acompañado de Brasil y Paraguay del Grupo A, quedan solo dos cupos en el B. Ecuador, Chile y Venezuela pelean por entrar.



Ecuador enfrenta a Uruguay, y tanto la victoria como el empate clasifican a los ecuatorianos sin importar lo que pase en el partido entre Chile vs Venezuela. La derrota los condicionaría bastante.



En Chile, empatando o ganando también sellan la clasificación con cinco unidades sin importar lo que pase en el partido entre Uruguay vs Ecuador.



Venezuela la tiene más compleja. El empate no le sirve, y debe sí o sí ganarle a Chile, un rival directo en las aspiraciones por clasificar. Tampoco importaría lo que pase entre Uruguay vs Ecuador. Como el ítem de desempate es resultado directo, a los venezolanos no les sirve el punto, pues si los ecuatorianos caen derrotados, podría entrar la diferencia de gol en discusión, pero igual como cayeron contra la 'Tri', no les serviría.