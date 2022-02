Colombia se aferraría al milagro: así será el repechaje a Catar 2022

Colombia resignó gran parte de sus posibilidades de ir a Catar 2022, luego de perder contra Argentina. El camino por cupo directo parece algo inviable, teniendo en cuenta que ya no dependen de si mismos. Será necesario mirar otros resultados para poder aspirar a la cita mundialista.



El otro camino sería el repechaje, donde ya varios países tienen su lugar designado, como es el caso de los de la zona europea, que se disputarán los últimos cupos. En total, 12 selecciones tendrán que disputarse los tres tiquetes a Catar que quedan disponibles por parte de la UEFA.



Serán un total de tres llaves, cada una compuesta de cuatro equipos, los dos ganadores de cada lado disputarán una final con el ganador de la otra zona. En esta fase, están equipos como Escocia, Ucrania, Gales, Austria, Rusia, Polonia, Suecia, Republica Checa, Italia, Macedonia, Portugal y Turquía.



El resto de los cupos, será a través de un repechaje a nivel internacional. Com es el caso de la Conmebol (Sudamérica), Concacaf (Centro y Norteamérica), AFC (Asia) y OFC (Oceanía). Así serán estos cruces.



AFC vs Conmebol

Concacaf vs OFC