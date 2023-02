Sudamericano Sub-20: así se define el título y último cupo al Mundial

Este domingo termina el Sudamericano Sub-20, con éxito en organización en Cali y Bogotá, sedes del campeonato juvenil de la Conmebol.

La última fecha del hexagonal final contará con tres partidos emocionantes y vibrantes, pues en dos juegos se define el último clasificado al Mundial de Indonesia 2023, mientras que en el partido de fondo se definirá al campeón del certamen.

Partidos de la última fecha

4:00 p.m.: Ecuador vs. Paraguay | Estadio de Techo

4:00 p.m.: Venezuela vs. Colombia | Estadio El Campín

6:30 p.m.: Brasil vs. Uruguay | Estadio El Campín



A qué aspira Colombia en su último partido

La Selección aseguró su clasificación a la Copa Mundial juvenil, pero con 7 puntos ya no puede luchar por el título. Siendo tercera, tendría que ganarle a Venezuela por goleada y esperar que Uruguay derrote a Brasil para aspirar a quitarle el segundo lugar a la verdeamarela; así, ambas quedarían con 10 puntos y se definiría por diferencia de gol: Brasil tiene +7 y Colombia +3.



Además, querrá despedirse con un triunfo para agradecer el inmenso apoyo de los bogotanos en El Campín.



Así se define el último cupo de Conmebol al Mundial Sub-20

Venezuela tiene 2 puntos y está en el cuarto puesto, así que depende de sí misma. Para clasificar al Mundial de Indonesia está obligada a ganarle a Colombia y estará en la Copa del Mundo.



Si la Vinotinto empata, deberá esperar una igualdad entre Ecuador y Paraguay.



Por su parte, Ecuador y Paraguay llegan con un punto al duelo en Techo. Si hay ganador en ese partido, deberá esperar que Colombia empate o derrote a Venezuela para obtener el cupo mundialista.



Podría darse triple empate

Si Venezuela pierde con Colombia, y hay empate en Ecuador-Paraguay, los tres equipos quedarían con 2 puntos.



El primer ítem de desempate es el resultado de enfrentamientos entre equipos, que hipotéticamente serían empates (Venezuela igualó con Paraguay y Ecuador).



El segundo ítem es la diferencia de goles: en este caso se clasificaría Ecuador, pues tiene -4, mientras que venezolanos y paraguayos llegan con -6, pero si se supone que Venezuela pierde con Colombia, esa diferencia negativa sería más grande.



El título se define en una final

Quiso el calendario y las circunstancias que Brasil y Uruguay se enfrenten en la última jornada y definan al campeón del Sudamericano Sub-20.



Los charrúas llegan primeros con 12 puntos; Brasil es segundo, con 10 unidades.



Así que las cuentas son sencillas: Uruguay será campeón si gana o empata el partido. Brasil está obligado a ganar para coronarse; otro resultado no le sirve.