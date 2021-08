Brasil, Portugal y España, favoritos en el Mundial de fútbol playa

La Copa Mundial de fútbol playa comienza mañana, jueves, en Moscú, donde se batirán 16 equipos, entre ellos España, que vuelve a la élite de la disciplina tras perderse las últimas dos ediciones, y que figura entre los favoritos junto a Brasil y Portugal.

Brasil, que acumula 14 entorchados de un total de 20, intentará rehabilitarse tras caer ante Rusia en los cuartos de final (3-4) disputados en 2019 en la Copa Mundial de Paraguay. Dicha edición se la llevó Portugal, que también ganó en 2001 y 2015. El finalista, Italia, no se ha clasificado para el torneo moscovita, ya que fue eliminada por España. España está encuadrada en el grupo B junto a Tahití, Emiratos Árabes Unidos y Mozambique, con la que debutará mañana a las 19:00 hora local (16:00 GMT).



El sábado "La Roja", combinado que es entrenado por Christian Méndez, se enfrentará el sábado a los tahitianos y el lunes al equipo de los Emiratos. En el Grupo C Brasil luchará por un puesto en los cuartos de final ante El Salvador, Bielorrusia y Suiza. La canarinha debutará el viernes ante Suiza a las 15:00 (12:00 GMT). El equipo luso, uno de los grandes favoritos a la victoria final, debutará el viernes ante Omán en un partido correspondiente al Grupo D, que también incluye a Uruguay, que arrancará ese mismo día ante Senegal a las 16:30 (13:30 GMT).



El Grupo A incluye a Paraguay, Estados Unidos, Japón y RFU, acrónimo de Rusia, que no podrá competir con su bandera y escudo debido al dopaje de Estado. Los paraguayos saltarán a la arena mañana, jueves, a las 16:30 (13:30 GMT) ante los japoneses, semifinalistas en la última edición disputada en Luque. El seleccionador de Rusia, Mijaíl Lijachov, colocó a Brasil, Portugal y España como los principales favoritos a disputar la final del 29 de agosto. "Los brasileños son los favoritos de cualquier torneo.



Su nivel es muchísimo más alto que el de cualquier otro equipo. Los portugueses han logrado grandes resultados en muchos torneos internacionales en los últimos años. Y España cuenta ahora con una mezcla ideal entre jugadores jóvenes y experimentados. Considero que esa selección está justo ahora en su plenitud", comentó. El Mundial se disputará en la Plaza del Festival, que se encuentra situada frente al estadio olímpico Luzhnikí, donde se jugó la final del Mundial de Rusia de fútbol en 2018 entre Francia y Croacia (4-2).



En el fútbol playa los partidos se dividen en tres períodos de 12 minutos, con descansos de tres minutos, aunque el cronómetro se detiene cuando hay un gol, una infracción, una lesión o pasivo, es decir, cuando el árbitro entiende que un equipo está perdiendo el tiempo. Los partidos en este deporte no pueden acabar nunca en empate. Si el tiempo reglamentario acaba con ese resultado, se disputa una prórroga de tres minutos. En caso de que persista el empate en el marcador, se lanza una tanda de penaltis para decidir el ganador.



El campo mide entre 35 y 37 metros de largo y 26 y 28 metros de ancho. Las porterías miden 2,20 metros de alto y 5,50 metros de largo. Cada equipo cuenta con cinco jugadores: cuatro de campo y un portero. El balón tiene las mismas dimensiones que un balón de fútbol, pero es más ligero. No hay barreras en las faltas ni fueras de juego, y los saques de banda pueden hacerse con los pies. La FIFA gestiona la Copa Mundial desde 2005, aunque el primer torneo se disputó en 1995 en Río de Janeiro. Desde 2009 este Mundial se juega cada dos años.





