Colombia busca salir de la 'empatitis' frente a Chile: ¡ganar o ganar!

La Selección Colombia quiere acomodarse en la tabla y para ello necesita volver a ganar en su patio. La última vez que jugó en Barranquilla, Argentina se llevó un punto y no puede volver a ceder terreno. Esta vez recibe a Chile, un rival de cuidado que también pelea codo a codo por entrar en zona de clasificación. Se estiman al menos cuatro cambios en la formación titular, respecto al once que sacó el 1-1 de Asunción.

Para este compromiso, Colombia no podrá contar con Dávinson Sánchez, quien debió viajar a Inglaterra para iniciar con la semana de cuarentena obligatoria y poder reincorporarse al Tottenham. Por lesión, también quedó desafectado para este partido el volante Andrés Andrade, quien ya se recupera con Nacional.



La tricolor arribó a Barranquilla y no perdió tiempo. El martes tuvo su primera sesión de entrenamiento, de la que se filtraron algunos cambios que presentaría Reinaldo Rueda especialmente en defensa, sumado al regreso de Juan Fernando Quintero y la titularidad de Luis Díaz. Este miércoles el seleccionador nacional atendió a la prensa y dejó claro que hasta la última práctica definiría el once inicialista.



Rueda, quien dirigió por tres años a Chile, no cree en ventajas por el hecho de conocer a la mayoría de los jugadores. Está centrado en hacer las cosas bien con su equipo y defender la localía. Ya dejó claro que la tenencia de pelota y la efectividad serán claves para quedarse con los 3 puntos. "Hemos creado ocasiones en los últimos partidos, desafortunadamente no hemos podido concretar", destacó en rueda de prensa.



Carlos Cuesta será el hombre que reemplace a Dávinson Sánchez y Rueda le tiene confianza. Además, le cumplirá el deseo a más de un hincha que desde hace un buen tiempo pedían la presencia del central del Genk en los once. "Él viene haciendo las cosas muy bien el Bélgica. En cada entrenamiento muestra su destreza, su fuerza, su técnica. Es un gran jugador", dijo el entrenador.



Otro que está fijo en sus planes de Juanfer Quintero, aunque dejó abierta la puerta para que juegue los 45 minutos finales. Es algo que está considerando, pero lo cierto es que el '10' jugará un tiempo como frente a Bolivia. Al menos eso es lo planeado. Sobre la sobrecarga de Miguel Ángel Borja, Rueda no se mostró preocupado y manifestó que son molestias que suelen aparecen por la intensidad de los partidos y la proximidad. Pese a esto, el atacante sería el titular en el Metro.



A este partido, Colombia llega con tres empates consecutivos: Argentina 2-2, Bolivia 1-1 y Paraguay 1-1. Su último triunfo fue sobre Perú, 0-3. En el Metropolitano solo ha ganado un partido, por la fecha 1 ante Venezuela 3-0. Llega quinta en la tabla con 10 puntos, mientras que Chile apenas tiene 7 y aparece en la octava posición.



Posibles alineaciones



Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Oscar Murillo, William Tesillo (Yairo Moreno); Wílmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero, Luis Díaz; Miguel Ángel Borja. DT: Reinaldo Rueda.



Chile: Claudio Bravo; Paulo Díaz, Enzo Roco, Gary Medel; Mauricio Isla, Claudio Baeza, Charles Aránguiz, Eugenio Mena, Arturo Vidal; Iván Morales y Jean Meneses. DT: Martín Lasarte



Estadio: Metropolitano de Barranquilla

Día: Jueves, 9 de septiembre 2021

Hora: 6:00 pm

Árbitro: Andrés Cunha (URU)