'Revolcón' en Colombia-Chile: así fue su último duelo por Eliminatoria

Este jueves en el Metropolitano de Barranquilla, Colombia y Chile volverán a verse las caras por la Eliminatoria Sudamericana. La tricolor sacó un empate (2-2) de Santiago en la segunda jornada, pero esta vez tiene la necesidad de ganar después de encajar tres empates consecutivos.

A propósito de ese último choque entre ambas selecciones, que se dio el 13 de octubre de 2020, muchas cosas han cambiado. Empezando por el cambio de entrenador. Reinaldo Rueda, quien dirigía a la roja, ahora está al frente de Colombia tras la salida de Carlos Queiroz, quien estuvo en dicho compromiso. Chile ahora es orientada por el uruguayo Martín Lasarte.



En cuanto a los convocados también hay grandes novedades. A continuación haremos un repaso de los elegidos para dicho encuentro que terminó 2-2 con goles de Arturo Vidal y Alexis Sánchez; Jefferson Lerma y Falcao García, y que tuvo varias bajas por lesión y Covid-19, ¿Quiénes repiten convocatoria? ¡No muchos!



Novedades en Colombia



En aquella ocasión los grandes ausentes fueron David Ospina, Matheus Uribe y Luis Díaz, quienes se encontraban en aislamiento obligatorio por Covid-19. Queiroz tampoco pudo contar con Yairo Moreno por lesión. Éder Chaux entró en la convocatoria por el arquero del Napoli, mientras que Víctor Cantillo y Jhon Córdoba reemplazaron a los hombres del Porto.



De ese equipo en la presente convocatoria no están Johan Mojica y Jefferson Lerma por decisión técnica, y los hombres de Atalanta: Duván Zapata y Luis Muriel, por lesión. Gabriel Fuentes, Steven Alzate, Frank Fabra, Jorman Campuzano, Aldair Quintana, Alfredo Morelos, además de los convocados de emergencia (Cháux, Cantillo, Córdoba), tampoco fueron tenidos en cuenta esta vez. Dávinson Sánchez se 'bajó del bus' para regresar a Inglaterra, tras disputar los dos primeros partidos de la fecha triple (Bolivia y Paraguay).



Ese día Colombia jugó con Camilo Vargas; Stefan Medina, Dávinson Sánchez, Johan Mojica; Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Jefferson Lerma; James Rodríguez, Duván Zapata, Luis Muriel. Falcao García, Steven Alzate y Alfredo Morelos tuvieron minutos.



Novedades en Chile



En lo que respecta a Chile, el Covid-19 y las lesiones también los afectó. No estuvieron el portero titular Claudio Bravo por esguince de rodilla, a Gary Medel por desgarro en el gemelo, ni Erik Pulgar por coronavirus.



En aquel empate Rueda jugó con Brayan Cortés; Mauricio Isla, Francisco Sierralta, Paulo Díaz, Sebastián Vegas; Charles Aránguiz, Claudio Baeza, Arturo Vidal; César Pinares, Eduardo Vargas, Alexis Sánchez. Nicolás Díaz y José Pedro Fuenzalida tuvieron acción.



En esta ocasión, Alexis Sánchez se perdió la fecha triple por lesión, mientras que Eduardo Vargas y Sebastián Vegas, que estuvieron en los dos primeros partidos, no estarán por acumulación de tarjetas amarillas.