Atento, Reinaldo: más bajas se sumarían en el onceno de Chile

La Selección Chile afrontará un duro reto cuando se enfrente a Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, buscando escalar en la tabla de posiciones, donde la roja está comprometida, siendo octava. Las bajas ya conocidas en el frente de ataque harán que Lasarte deba revolcar la nómina, buscando un resultado positivo.

Eduardo Vargas y Sebastián Vegas no estarán en el duelo contra la tricolor, por lo que la obligación de replantear el frente de ataque es obligación. Se habla de la llegada de Arturo Vidal a esta posición, jugando más adelantado. Sin embargo, habría más variantes, complicando al estratega a la hora de poner el onceno.



Charles Aránguiz y Arturo Vidal estarían en duda para jugar en el Metropolitano, no estuvieron en el último entrenamiento de la roja, antes de partir a Colombia. De acuerdo a información de Blu Radio. Además, el periodista Paulo Flores de Gol de Chile, confirmó la situación “El desgaste físico que sufrió Arturo Vidal y el caso de Charles Aránguiz, con un toque en su rodilla derecha, son los interrogantes. Aránguiz está haciendo un trabajo especial, de mucha piscina para bajar la inflamación de su rodilla. Lasarte espera tenerlo para el compromiso clave contra Colombia”.



Habrá que esperar la hora final del partido, donde el estratega de Chile definirá su nómina titular, teniendo en cuenta si estarán o no Vidal y Aránguiz, jugadores fundamentales en el esquema, desde lo futbolístico y anímico.