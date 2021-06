¿Boicotearán Colombia vs Argentina? Convocaron protestas en el Metro

El próximo martes, 8 de junio, la Selección Colombia recibirá a su similar de Argentina, por la fecha 8 de la Eliminatoria Sudamericana. Sin embargo, algunos manifestantes convocaron a un plantón, tres horas antes del inicio del partido en el estadio Metropolitano, para sentar una voz de protesta por la realización de partidos de fútbol en medio de la crisis que afronta el país y que completó más de un mes de protestas.



Esta no es la primera vez que en Barranquilla se realiza este tipo de convocatorias a través de las redes sociales, a fin de protestar a las afueras del estadio mientras que al interior se disputa un partido de fútbol. Ya pasó en el Romelio Martínez, cuando Junior y América de Cali recibieron por Copa Libertadores a River Plate y Mineiro, respectivamente. Ese día, los futbolistas se vieron afectados con los gases lacrimógenos que eran lanzados a las manifestantes.



Esta es una situación que se repite en diferentes ciudades colombianas. El duelo entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, que finalmente se programó en Valledupar, no pudo jugarse en ciudades como en Villavicencio, Envigado o Medellín, tras conocer de protestas programadas por los mismos hinchas, para impedir su realización. "Si no hay paz, no hay fútbol", es el lema en las diferentes ciudades.



La ciudad de Valledupar no fue ajena a este boicot y este viernes, en los exteriores del estadio Armando Maestre se registraron enfrentamientos entre el Esmad y las personas que llegaron a protestar.



¿Estará en riesgo la realización del duelo Colombia vs Argentina, en la casa de la Selección? Pese a la amenaza de boicotear este encuentro internacional, la organización mantiene el escenario programado. Cabe recordar que este duelo, entre la tricolor y la albiceleste, tendrá presencia de público.