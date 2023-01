¿Cómo quedó fase final del Sudamericano Sub-20? Fixture de partidos

La Selección Colombia logró su clasificación al hexagonal final del Sudamericano Sub-20 tras ganarle por la mínima diferencia a Argentina y en el grupo A junto a Brasil y Paraguay, sellaron su tiquete a los juegos decisivos que se jugarán en Bogotá desde el martes 31 de enero hasta el 12 de febrero.



El grupo B del Sudamericano fue el último en entrar en acción, logrando definir selecciones clasificadas y posiciones para completar los enfrentamientos en el hexagonal final.



Con Uruguay ya clasificado en primer lugar con una fecha de antelación, Ecuador, vigente campeón del Sudamericano Sub-20, logró hacerles un buen juego a los charrúas y tras un empate 1-1, pudo quedarse con el tercer lugar gracias la victoria de Venezuela a Chile 1-0, quienes sorprendieron y se ubicaron segundos de esa zona.



Clasificados Grupo A:

Brasil

Colombia

Paraguay



Clasificados Grupo B:

Uruguay

Venezuela

Ecuador

Así será el calendario completo del hexagonal final del Sudamericano Sub-20:





Martes 31 de enero



Uruguay vs Colombia

Brasil vs Ecuador

Paraguay vs Venezuela



Viernes 3 de febrero



Brasil vs Venezuela

Colombia vs Paraguay

Uruguay vs Ecuador





Lunes 6 de febrero



Venezuela vs Uruguay

Paraguay vs Brasil

Colombia vs Ecuador



Jueves 9 de febrero



Colombia vs Brasil

Ecuador vs Venezuela

Uruguay vs Paraguay



Domingo 12 de febrero



Venezuela vs Colombia

Brasil vs Uruguay

Ecuador vs Paraguay