Colombia atado al milagro: Paraguay por su primera victoria en Lima

La clasificación sudamericana estará a la expectativa de los partidos entre Venezuela vs Colombia, Perú vs Paraguay y Chile vs Uruguay. Pese a que el encuentro entre australes y charrúas no se ve tan importante para las ambiciones colombianas, también lo será, pues tanto chilenos, peruanos y colombianos buscarán sellar su cupo de repechaje, casilla que dará la oportunidad de enfrentar a Australia en busca de clasificar al Mundial de Catar 2022. El historial de incas y guaraníes, poco sirve para los dirigidos por Reinaldo Rueda.

El jueves todo fue alegría tras vencer a Bolivia en Barranquilla que devolvía las esperanzas colombianas. Además, las victorias de Brasil y Uruguay fueron esenciales para Reinaldo Rueda. Aunque ya no era posible clasificar directamente el solitario cupo de repechaje todavía está por definirse entre Colombia, Chile y Perú. Así las cosas, los ojos de los colombianos no solo estarán con Venezuela vs Colombia, sino con los otros encuentros que se jugarán en simultáneo a las 18:30 el martes 29 de marzo.

Colombia necesita vencer a Venezuela, y que Perú no gane ante Paraguay. Aunque también podrían igualar contra Venezuela, procurando que los peruanos pierdan en su fortín y ahí se entraría a ver la diferencia de gol con el empate entre incas y cafeteros. Sin embargo, en esa posibilidad, entraría también la dependencia con Chile, pues si los australes ganan ante Uruguay, superan a sus rivales directos por el repechaje y se quedarían con esa quinta casilla.

Cuando se habla de los encuentros entre Perú y Paraguay, infortunadamente, los saldos guaraníes no son tan alentadores para los colombianos. Los albirrojos nunca han podido llevarse una victoria en Lima, y en los últimos compromisos les han anotado goles, pues hace 15 años, en octubre de 2007 fue la última vez que no recibieron anotaciones en un empate sin tantos.

Este historial en todos los partidos jugados tanto en Perú como en Paraguay ha dejado un saldo de seis victorias peruanas, cuatro empates y cinco triunfos paraguayos. Sin embargo, la supremacía inca se ha vuelto constante cada vez que hay un encuentro en Lima en donde los guaraníes solo han podido sacar dos empates sin goles. De esas seis celebraciones, cinco han sido jugando como local, y dos de esas cuatro paridades han sido en suelo inca. Así las cosas, las cinco victorias de Paraguay han sido en Asunción.

A partir de estos antecedentes, salen dichos futboleros como, ‘esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar’, o ‘un partido no se acaba hasta que suene el silbato final del árbitro’. Frases que pese a la dificultad de la hazaña que tendrán que hacer los paraguayos, aumentan las ilusiones colombianas que se aferran a estas palabras.