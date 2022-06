Chile con ilusión: agotarán las cartas y van al 'segundo tiempo'

Como estaba presupuestado, Ecuador irá al Mundial de Catar en donde compartirá grupo con los anfitriones, Países Bajos y Senegal. El sorteo no falló en poner a los ecuatorianos dentro de la cita mundialista, aunque se especulaba mucho el futuro del combinado nacional por el caso de Byron Castillo, jugador que nació en Tumaco, Colombia, de acuerdo con información del abogado, Eduardo Carlezzo que comprobó la partida de nacimiento del futbolista.

Dicho tema de Byron David Castillo Segura ha dado de qué hablar en todo el mundo del fútbol. La investigación y los distintos fallos apuntaban a Chile y a Colombia como los máximos beneficiados, por lo cual la Asociación Nacional de Futbolistas Profesionales, en cabeza de Pablo Milad, nombraron a Eduardo Berizzo de manera urgente, al igual que la Federación Colombiana de Fútbol designó a Néstor Lorenzo por si había cambios dentro del repechaje mundialista por una presunta eliminación ecuatoriana.

Aunque hubo mucha incertidumbre en el entorno de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas mantuvo que siempre estuvieron en el lado correcto del caso de Byron Castillo, manifestando que no había por qué dudar en la participación de Ecuador en el Mundial. Mientras tanto, Chile y Colombia veían con buenos ojos el fallo a favor de los chilenos que los acercaran al Mundial.

Sin embargo, a falta de escasos días para jugar los respectivos repechajes, era injusto también con Perú que no tenía nada que ver en el tema y se ilusionaba cada vez más de su enfrentamiento ante Australia. Con más veras se confirmó lo que parecía que no tenía vuelta atrás. Ecuador jugará el Mundial tras desestimar los cargos cuando Eduardo Carlezzo había desarrollado exhaustivas investigaciones para confirmar la partida de nacimiento de Byron Castillo.

Pablo Milad fue el primero en hablar sobre la vuelta atrás que vivieron en la mañana del viernes 10 de junio, ‘todo Chile estuvo pendiente del fallo que no fue favorable, independiente de las pruebas fuertes y fidedignas que presentamos a través de nuestro abogado Eduardo Carlezzo. Las instancias que vienen es esperar la fundamentación, que orientará la apelación que realizaremos a la Comisión de Apelaciones, posteriormente tendrán que fallar con base en eso’.



Agregó a su vez cuál sería el paso a seguir posterior a ello, ‘si mantienen el fallo o se abre una nueva ventana para Chile. Si no hay una resolución favorable, iremos al TAS. Es un proceso natural que se hace cuando no se acepta un fallo directo en contra de nuestra federación con pruebeas muy elocuentes y fundamentadas. Seguiremos los procesos normales de FIFA, esperar la fundamentación y apelar. Posteriormente haremos todos los procesos para el TAS. Seguiremos con la misma convicción y fuerza hasta el final’.



También comentó cuál era la intención detrás de todo, y que era algo completamente normal con posibilidades claras, ‘todos los presidentes de la Conmebol coincidieron que, si tenía pruebas, tenía que denunciar. Todos lo habrían hecho con la cantidad de documentos que teníamos. Es una reacción normal, defiende a su país. Puede estar ofuscado por las declaraciones de Eduardo, pero no significa que llegarán a otras instancias’.



Además, sentenció que esto no para en este momento y que no descansarán hasta llegar al final, ‘es un conducto regular que siempre se sigue. Simbólicamente hablamos del partido y se lucha hasta los descuentos. Eso tiene que hacer la federación por mandato, por obligación, por transparencia y convicción. Vamos a llegar hasta el final porque tenemos que hacerlo, no agotar posibilidades por un fallo. Es nuestra obligación llegar hasta el final y lo vamos a hacer’.



Posteriormente, fue Eduardo Carlezzo quien tomó las riendas de la rueda de prensa, ‘debemos solicitar los fundamentos de la decisión. Imagino que hasta el final de la próxima semana los tendremos y conoceremos exactamente lo que se decidió. Ahí presentaremos un recurso a la Cámara de Apelaciones de FIFA, donde imaginamos una decisión luego de 20 días’.



Comentó que es un proceso que culminaría en septiembre ad-portas del inicio del Mundial, algo impensado por la proximidad de la cita mundialista, ‘creo que podemos agotar todo hasta el final de septiembre o antes. En varias otras ocasiones se falló bastante rápido, cuando la materia necesitaba de urgencia. No recuerdo un tema en el fútbol que necesite tanto como este. Ellos fallarán de la forma más rápida posible’.



Habló sobre las únicas opciones que tiene FIFA, ‘aceptar o rechazar. Su forma es normal. Lo relevante ahora es conocer por qué llegaron a eso. No puedo hacer un ejercicio de futurología para entender las razones. Cuando las tengamos a mano, se las daremos a todos’.



No pararán de buscar la manera de resolver el caso, ‘el juego está abierto. Esto no nos saca un minuto de preocupación, vamos a seguir investigando y recogeremos más evidencia. Estamos muy seguros de lo que estamos haciendo. No tenemos un segundo de duda que Castillo nació en Tumaco y que es muy grave todo lo que sucedió’.



Dijo que no ha habido ninguna explicación sólida sobre el fallo y la decisión de la FIFA, pues se mantiene que Byron Castillo es colombiano. Además, volvió a resaltar que esperarán los fundamentos. Se preguntó varias cosas, ‘logramos obtener demasiada documentación y su familia en Tumaco, la propia federación ecuatoriana lo declara colombiano. ¿Cómo se puede olvidar una investigación interna? ¿Cómo se puede descalificar? Creo que, con más margen de tiempo, y el TAS da esa capacidad, porque puede haber una audiencia, creemos que el juego estará bastante abierto ahí’.



Por último, habló de otros distintos escenarios en donde la FIFA ha entrado a decidir casos similares, ‘hemos visto casos donde FIFA desonsideró decisiones nacionales. Ellos, y lo he visto, siempre aplicaron sus propias reglas y normativas. Esa es la idea. Esperamos que FIFA aplique porque el Código Disciplinario castiga falsificación de documentos’.