Si en Colombia llueve por Chile no escampa: ¿Reemplazarán a Lasarte?

Apenas dos días después de la eliminación de Chile de la clasificación al Mundial, comenzó el rosario de noticias y rumores sobre un cambio en el banquillo de la roja, en el que parece no tendrá futuro el uruguayo Martín Lasarte luego de no cumplir la misión para la fue contratado: Catar 2022.

Un debate en el que se descuelgan nombres como el del actual entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, quien el miércoles dijo estar solo centrado en el futuro del "cacique", o el de Manuel Pellegrini, técnico del Betis y el que supuestamente "sueñan" los aficionados.



La gran temporada que el ingeniero chileno está realizando al frente del equipo español, y sobre todo el estilo de juego que preconiza, en el que se valora y apuesta por el talento, hacen que su candidatura esté en boca de muchos chilenos, que exigen y esperan una renovación tras una década de gloria.



"Pellegrini le daría una vuelta a todo. Pero no creo que vaya a venir a Chile porque no encontramos talento. Sería el mejor, pero es un sueño", señalaba este jueves un viejo aficionado en una animada tertulia en el centro de Santiago.



DEBATE SOBRE EL ESTILO



Hace apenas dos meses, y en una entrevista concedida a la cadena ESPN Argentina que tuvo una gran repercusión, Pellegrini señaló que para él sería un orgullo poder dirigir a la selección, pero advirtió que si volvía sería con la condición de que fuera un proyecto ambicioso, a largo plazo, iniciado desde las categoría inferiores.



"Para mi sería un orgullo dirigir a Chile. Si vuelvo es para un trabajo general en torno al desarrollo del fútbol, aspirar en un tiempo prudente y lógico sacar a una buena generación de jugadores”, explicó el técnico, de 68 años. Pellegrini insistió en que es muy difícil replicar una "generación dorada" como la que ahora parece caminar hacia el declive total, y subrayó que para ello "se debe potenciar la competencia local y a través de eso, ojalá, se pudiera sacar una generación por lo menos parecida".



Unas palabras que vuelven a resonar estos días en la prensa, donde se compara la apuesta de Chile por la continuidad -y sobre todo por los jugadores físicos frente a los talentosos en categorías inferiores- con el cambio hacia la excelencia y el juego de toque que ha llevado a la cumbre a países como Perú y Ecuador.



"En Chile, el jugador con talento pero poco cuerpo o fuerza física tiene más dificultades de entrar en los cupos de formación", aseguraba el martes a Efe un entrenador cercano a los equipos de Universidad Católica.



LA OPCIÓN BECCACECE



Frente al "sueño Pellegrini" y a las palabras de Quinteros, un tercer nombre saltó anoche a la palestra de los medios. En un debate abierto en la misma cadena argentina, Jean Beausejour y Mauricio Pinilla, ambos miembros de la "generación dorada", pero ya retirados, coincidieron en elegir a Sebastián Beccacece, el joven entrenador de Defensa y Justicia, equipo de la liga profesional argentina.



Para el defensa, que recibió un homenaje en el partido de Uruguay por sus 109 encuentros con la Roja, Beccacece, de apenas 41 años, ha demostrado "un proceso de evolución en su trabajo y está muy bien armado.



Mientras que para el antiguo delantero de la Universidad de Chile, que fue muy crítico el martes con la federación y con el propio Martín Lasarte, el antiguo director técnico de Racing Club es el único capacitado para potenciar a los 'viejos rockeros', agregarles juventud, y darle dinámica al grupo".



La prensa local apunta, sin embargo, a que la decisión no se tomará hasta finales de año, una vez que pase el mundial y se celebren elecciones en la federación chilena.



