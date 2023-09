‘Chile deambula y le falta carácter’: crítica a rival de Colombia

La selección chilena decepcionó en su debut en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, pues perdió 3-1 con Uruguay y tuvo un partido flojo, en el que el equipo charrúa fue superior y controló casi todo el partido.



Los ánimos en Chile son bajos, y no hay gran expectativa para el partido contra Colombia, el martes 12 de septiembre en el estadio Monumental de Santiago, a las 7:30 de la noche (hora colombiana).



El periodista argentino Martín Líberman tuvo comentarios fuertes al analizar a Chile, asegurando que en la primera fecha “fue pobre lo del equipo chileno, no sé si tiene mucho más”.



“Con la entrada de (Arturo) Vidal, llegó lo mejor de Chile; y en esos puñaditos de minutos demostró que sigue siendo un jugador gravitante”, añadió Líberman en su canal de YouTube.



Analizando a varios jugadores, el polémico periodista argentino apuntó: “Brereton es una buena opción, no así su compañero de hoy que no estuvo a la altura; Pulgar perdió la mitad de la cancha con Ugarte, Aránguiz fue una sombra de la que vemos en Inter de Porto Alegre. Muchas dudas en el fondo y un arquero que para mí no aporta solidez”.



“Tendrá que trabajar mucho Berizzo de aquí en adelante, y no he visto que haya plasmado nada de la escuela de Marcelo Bielsa. (Chile) Es un equipo que deambula en el campo de juego y le falta carácter”, concluyó.



(Ver desde 7:04)