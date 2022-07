Chile no se rinde: insiste en castigo a Ecuador por el caso Castillo

Pasó tanto y no pasó nada, pero no significa que no pueda pasar. Al menos a eso se aferra Chile, que no se cansa en su lucha por un castigo a Ecuador, por una alineación irregular que ya la FIFA, en su fallo, desestimó.

El caso Byron Castillo sigue siendo una causa para los chilenos, que apelaron ese primer concepto en segunda instancia ante la FIFA, según confirmó el abogado Eduardo Carlezzo.



Carlezzo dijo que irá "hasta las últimas consecuencias" para revertir la decisión, que consideró "una de las mayores injusticias" en su carrera profesional, cuando la Comisión de Disciplina de la FIFA decidió desestimar el recurso al considerar que no hay inconsistencias en la nacionalidad del citado Castillo.



"Luego del fallo de la FIFA, en Chile recurrieron a la Comisión de Apelación. A través de su letrado, fueron presentados los argumentos para sustentar el recurso que pretende revertir la primera decisión, dentro de los que se contradice a cuatro de los puntos del fallo", anunció RedGol.



"Estamos seguros de lo que estamos haciendo, sabemos que el jugador nació en Tumaco (Colombia), que sí es muy grave todo lo que sucedió y por lo tanto si requiere de la mano dura de la FIFA", explicó Carlezzo.



No hay, sin embargo, problemas en la naturalización de ese jugador, según los documentos aportados por Ecuador, que en ningún momento dudó de su jugador ni de la certeza de disputar el Mundial de Catar, cupo que ganó en la cancha.