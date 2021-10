Chilavert habló de Paraguay rumbo a Catar 2022: 'no soy optimista'

Este miércoles, en charla con el programa Platea Baja de Radio del Plata, el exfutbolista paraguayo José Luis Chilavert habló de la actualidad de la albirroja, rival de la Selección Colombia en la jornada de Eliminatoria de noviembre. Paraguay marcha octava en la tabla con 12 puntos, a 4 de los puestos que dan cupo a Catar, pero no confía en que consigan la clasificación.

"Paraguay está complicado, viene mal hace mucho tiempo, son años de fracasos y los directivos no encuentran al técnico ideal y apuestan a la improvisación. Lamentablemente salen mal las cosas. Cada técnico que viene quiere implementar un sistema diferente, entonces el futbolista paraguayo está perdido. Debemos recuperar la identidad", manifestó.



Sobre los entrenadores, Chilavert fue crítico y dijo que ninguno a podido sacar a Paraguay de la crisis. "Los dirigentes piensan que los mejores técnicos están afuera, pero no le dieron todas las herramientas a un técnico paraguayo. Con (Gerardo) Martino se jugaba estilo argentino, con (Francisco) Arce a lo brasileño, con (Gerardo) Pelusso a lo uruguayo y con (Eduardo) Berizzo muy vertical. Estamos perdidos. Paraguay hoy en día no tiene un rumbo fijo y anteriormente eramos muy fuertes de local, hoy cualquiera viene y nos gana acá. Está muy complicado y difícil".



Y agregó: "Yo no soy optimista, yo apuntaría al otro mundial. Es difícil, hay que ir afuera con Brasil y con Colombia, y Paraguay no se hizo fuerte de local. Esta generación se está acostumbrando a perder y cambiar ese chip es difícil. Cuando uno se acostumbra a esto cuesta volver y ahí hay que trabajar en lo psicológico”.



Finalmente, se refirió a que el éxito de selecciones como la de Argentina está en la renovación, lo que no ha sucedido con la albirroja. Sin embargo, sigue creyendo en que la respuesta a todo no está en contratar más técnicos extranjeros. Por eso, no le gustó mucho la posibilidad que Guillermo Barros Schelotto sea el nuevo seleccionador. "La prensa dice eso pero no está confirmado, para mi él es no es el técnico que necesita Paraguay, para eso hubieran dejado a Berizzo".