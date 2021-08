¿Problemas en selección? Dardo en México: 'que me lo digan de frente'

Si en Colombia hubo polémica con la ausencia de James Rodríguez en Eliminatoria y Copa América, en México el panorama no está muy alejado, pues uno de sus referentes sigue sin estar en los planes de la selección. Se trata de Javier 'Chicharito' Hernández, quien desde septiembre de 2019 no juega con la 'Tri'.



En los últimos días han crecido rumores sobre una posible mala relación con otros jugadores y se dijo que sería la razón para no haber vuelto con México. Él no se guardó nada y respondió a quienes lo tildan de crear mal ambiente con sus compañeros.



Y es que Gerardo Martino no convocó a 'Chicharito' para la Copa de Oro y muchos lo señalaron por tener, al parecer, una mala relación con algunos de los convocados. ¿Esa fue la verdadera razón de su ausencia?



"Me sorprende muchísimo porque nunca he tenido problemas con ninguno de mis compañeros. No he tenido problema para decir lo bueno, ni tampoco para decirles mi opinión de algo que no estoy de acuerdo", mencionó Hernández sobre las supuestas razones por las que no había vuelto a estar en los planes de su selección.



Agregó que "si en la selección hay compañeros que tienen problemas, me gustaría que me buscaran y me lo dijeran de frente, así como lo he hecho”. En la misma charla con ESPN, el exjugador de Real Madrid, Bayern Leverkusen y West Ham, que desde 2020 juega en la MLS, dice estar en perfectas condiciones para volver a su selección: "tengo las mismas ganas que un jugador activo, si me quisiera retirar ya lo hubieran sabido".