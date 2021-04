Guiño a Conmebol: Casemiro habló del aplazamiento de las Eliminatorias

Carlos Henrique Casemiro, centrocampista brasileño del Real Madrid, se mostró orgulloso del “trabajo” de todo el equipo en el empate a cero contra el Liverpool que les clasificó para semifinales de la Liga de Campeones, que calificó “como fantástico” y como “la clave para ganar títulos”.



Así mismo habló sobre el aplazamiento de las eliminatorias sudamericanas, felicitando a la Conmebol por tomar una decisión en pro de la salud.

“Ya sabíamos que iba a ser difícil por el rival que hemos tenido. Sabíamos que tenían mucha intensidad y aquí, en su casa, es difícil jugar. El trabajo del equipo ha sido fantástico. La clave de ganar títulos es esto, el trabajo en equipo; hay que felicitar a todos”, comentó en Movistar+ tras el encuentro.



“El plan era encararlo como otro partido. Sabíamos de nuestra ventaja, pero hemos jugado para ganar ante un equipo difícil. La clave hoy fue el trabajo y eso determinó el partido de hoy”, añadió.



Un Casemiro que ponderó el trabajo de dos jugadores poco habituales de no ser por las bajas, como los centrales Nacho Fernández y Éder Militao: “Muchas veces no sabes el momento en el que te toca jugar. Lo que han demostrado ellos en todos los partidos es que están preparados para jugar en el Real Madrid. Es muy difícil jugar en este equipo, pero están preparados para jugar. Las bajas que hemos tenido son muy importantes, pero están demostrando que pueden jugar”.



Así mismo, negó que se sientan favoritos de cara a la semifinal contra el Chelsea: “No, es una semifinal de Champions y no hay favoritos. No pensamos en el Chelsea, pensamos en el Getafe que es el siguiente partido”, dijo.



Por último, y cambiando por completo de tema, felicitó a Conmebol que suspendiera la Eliminatoria y manifestó su preocupación por como avanza la pandemia en territorio sudamericano: “La Conmebol hizo bien en suspender las eliminatorias, la salud y nuestras familias es lo más importante, y Sudamérica no la está pasando bien; tengo a mi familia en Brasil y estamos muy preocupados”.