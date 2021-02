Conmovedor mensaje de Queiroz: 'lo mejor del fútbol terminó para mí'

El viernes fue hallado en la ciudad de Dublín, Irlanda, el cuerpo sin vida de Des McAleenan, antiguo ayudante de Carlos Queiroz en su paso por la Selección Colombia. El entrenador de porteros, que dirigió a David Ospina, Álvaro Montero y demás seleccionados nacionales de la posición, sufría de depresión.

A través de su cuenta de twitter, Carlos Queiroz expresó su dolor tras la muerte de su exayudante, con quien no pudo contar en las dos últimas fechas de Eliminatoria, frente a Uruguay y Ecuador, por causa de Covid-19. Después de ser goleados en ambas jornadas, la FCF decidió terminar el vínculo con el cuerpo técnico que encabezaba el portugués.



A propósito de la muerta de Des McAleenan, Queiroz dijo: "Que todos los que lo abandonaron, cuando dio positivo por Covid-19, ahora sean castigados por su conciencia. Lo siento, tú y tu familia, porque no pude hacer todo como prometieron. Lo mejor del fútbol terminó para mí, y hoy me voy contigo".