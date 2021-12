No supera a Pékerman: 'Colombia lo sacó del desempleo... es un vivazo'

José Pékerman fue presentado como nuevo seleccionador nacional de Venezuela, su tercera experiencia al frente de un equipo absoluto, con la novedad que esta vez tendrá participación en las divisiones juveniles, las que conoce a la perfección como campeón mundial.

Y esa noticia, que en Colombia generó más preocupación que alegría teniendo en cuenta que Venezuela será el último rival en la Eliminatorias a Catar 2022, desató una ola de comentarios, entre ellos el de uno de sus más fervientes opositores, el periodista Carlos Antonio Vélez.



"Venezuela tiene nuevo técnico, otro que lo saca del paro y del desempleo a Pékerman Krimen. El segundo apellido es ese, ¿no? para que no se vayan ustedes a molestar. Yo soy Vélez Naranjo, él es Pékerman Krimen", dijo en Antena 2.



"Colombia lo sacó del desempleo. Él manejaba un taxi, se vino a Colombia y ahora es Venezuela el que lo saca de tres años sin empleo. A mí siempre me habían dicho que hay que tener cuidado porque todas las selecciones del mundo se pelean por ese grupo técnico, así nos tenían extorsionados. ¿Se acuerdan? Nos decían: 'No, no, no vayan a hacer eso porque renuncia y hay miles de selecciones detrás de él", añadió.



Vélez fue sarcástico sobre el tiempo que duró el entrenador sin dirigir: "Pues se fue de aquí y no pasó nada. Lo ponían a sonar todos los días. Cambiaron de técnico Chile, Paraguay, Ecuador, el mismo Venezuela, cambiaron varios, lo ponían a sonar, lo ofrecían, nadie funcionó".



Y como colofón, el periodista aseguró: "Hasta que cayó en el lugar correcto: Venezuela. El país más corrupto, el gobierno más corrupto de todo el continente y uno de los más corruptos del mundo. Se han enriquecido los de ese gobierno gracias a la miseria del pueblo. Perfecto, pero es un vivazo. Llega con la plata asegurada, me dijeron ayer que casi que obligó a que en un banco suizo se pusiera la garantía de su contrato".