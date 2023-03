¡Qué 'papaya' dieron! Así reaccionó Vélez a la renuncia de Pékerman

Uno de los más reconocidos opositores al proceso de José Pékerman en la Selección Colombia fue el periodista Carlos Antonio Vélez.

Era de esperarse que ahora que se ha confirmado su renuncia a la Selección de Venezuela apareciera en las redes sociales a hablar de la noticia del momento.



Usando el sarcasmo, Vélez apuntó a los colaboradores de Pékerman, concretamente a Pascual Lezcano, quien era el gerente de las selecciones en la Federación Venezolana.

​

A una publicación previa a la confirmación de la salida del cuerpo técnico por supuestas actividades no muy éticas de Lezcano, Vélez comentó: "No me diga! ….Se me nota la cara de sorpresa? Cómo se llama el programa de tv aquel? Será “ También caerás".

No me diga! ….Se me nota la cara de sorpresa? Cómo se llama el programa de tv aquel? Será “ También caerás “ https://t.co/gO9raSnL2x — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) March 7, 2023

Se esperan más detalles y revelaciones en los espacios del analista, pues ha sido franco detractor del equipo argentino que hasta este martes estuvo el frente de todas las selecciones venezolanas.

​