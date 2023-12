¿No da buena espina la amenaza de FIFA? Ancelotti se aleja de Brasil

Entonces, el pasado 7 de diciembre un Tribunal de Río destituyó a Ednaldo Rodrigues como presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol y designó a José Perdiz como una especie de interventor para las próximas elecciones.

Obviamente la FIFA, que ejerce de supra estado, desaprobó la injerencia de la justicia en asuntos que considera privados y envió una carta, con la firma de Kenny Jean-Marie, presidente de las asociaciones miembro de la FIFA, y Monserrat Jiménez García, secretaria general adjunta de la Conmebol, avisando que si se mantiene la intervención entonces la selección nacional y los equipos de Brasil podrían quedar fuera de las competiciones oficiales.



Y para rematar, el pentacampeón cumple una penosa presentación en las Eliminatorias al Mundial 2026, en las que aparece en la sexta casilla, cuando antes cabalgaba y ganaba a veces hasta sin querer. ¿Quién en sus cinco sentidos querría llegar al cargo de seleccionador nacional en esas condiciones? Carlo Ancelotti, al parecer, no.



El diario AS de Madrid ha confirmado en las últimas horas que, a pesar de la insistencia de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), no está claro que llegue en junio y de hecho no parece probable que llegue en algún momento.



“El Madrid es mi prioridad y si el club me ofrecer renovar, aquí seguiré la próxima temporada... esperaré hasta el último minuto”, dijo hace un par de semanas y parece ser su última palabra.



"Ancelotti lo tiene hablado con su mujer y sus hijos (Davide es su ayudante más directo) y les ha dejado claro que sigue siendo muy feliz en el Madrid y que si existe una sola posibilidad de renovar su contrato con el club del Santiago Bernabéu lo firmará sin titubeos. No es cuestión de dinero (Carlo firmará con el mismo contrato que tiene ahora), sino de sentirse respaldado por la entidad, algo que está percibiendo cada día, tanto por parte de Florentino Pérez como de José Ángel Sánchez y en el vestuario. Sin olvidar a la afición, que lo adora tras haber ganado en esta segunda etapa todos los títulos posibles (Champions, Liga, Copa del Rey, Mundial de Clubes, Supercopa de Europa y Supercopa de España)", publicó el medio.

​

Hay tiempo para resolver la crisis en Brasil peor, sin duda, es muy poco atractivo el clima interno para un extranjero como Ancelotti, quien ahora privilegia la tranquilidad.