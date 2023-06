Ancelotti dirigirá a Brasil: ¿Desde cuándo y bajo qué condiciones?

La Federación Brasileña de Fútbol ya tendría todos los detalles concretados con Carlo Ancelotti para que sea el nuevo entrenador de la selección verdeamarela, de cara al Mundial 2026.



El entrenador italiano, que acaba de terminar temporada con el Real Madrid, vería con buenos ojos dar un paso en su carrera dirigiendo a esta poderosa selección, pues no ha sido seleccionador nacional y solo ha estado en Mundiales como jugador.



Según ‘Globo Esporte’, ya hay un acuerdo entre la CBF (su presidente Ednaldo Rodrigues) y Ancelotti. Sin embargo, Carletto asumiría su cargo hasta julio de 2024.



El medio brasileño afirmó que Ancelotti no puede firmar todavía un contrato con Brasil, pues tiene vínculo con Real Madrid hasta el 30 de junio del 2024. “Legalmente, no puede firmar ningún contrato hasta enero (seis meses antes de que expire su contrato con el Real Madrid). Pero la entidad entiende que ya tiene garantías comerciales. Una de ellas es que Ancelotti señalará a alguien, en Europa, para hacer la transición en la Selección, hasta su llegada”, explicó ‘Globo Esporte’.



El delegado de Ancelotti trabajaría de la mano de Ramón Menezes (técnico interino en mayores y seleccionador Sub-20), quien será el encargado de acompañar a los jugadores que juegan en Brasil.



Real Madrid entendió las negociaciones y permitió que se adelanten los detalles; sin embargo, ni el club ni la CBF anunciaría algo hasta el mes de enero del próximo año.



“En enero, Ancelotti comunicará al club en un documento que no está interesado en la cláusula de renovación contractual, que él y la Real podrían ejercer. Por tanto, el anuncio de la Selección debería ser recién a principios de 2024, realmente”.



El debut de Ancelotti en Brasil no sería en Eliminatorias, si no en la Copa América 2024.