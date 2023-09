Cambio de última hora en agenda de Eliminatorias: ¿afecta a Colombia?

La Conmebol anunció este jueves un inesperado cambio en la programación de la fecha de Eliminatorias al Mundial 2026, prevista para el próximo mes de octubre.

En una comunicación oficial alertó a las selección sobre un cambio puntual en la tercera fecha, a disputarse el 12 de octubre.



Las selecciones involucradas son Argentina y Paraguay, que se cruzarán en el estadio Monumental de Buenos Aires en la fecha señalada: la hora de inicio del juego se adelantó una hora, por lo que ya no será a las 9:00 p.m. sino a las 8:00 p.m. hora local (6:00 p.m. hora colombiana). De esta manera, el partido de cierre de la jornada será ahora Brasil vs Venezuela.



Aunque no se explicaron las causas de esta modificación, ya el cambio es oficial y los equipos están al tanto para tomar las precauciones del caso.



Para los demás partidos del 12 de octubre no habrá modificaciones y se disputarán así:



*Colombia vs. Uruguay - 3:30 p.m.

Bolivia vs. Ecuador - 6:00 p.m.

Argentina vs. Paraguay - 6:00 p.m.

Chile vs. Perú - 7:00 p.m.

Brasil vs. Venezuela - 7:30 p.m.



*Hora colombiana