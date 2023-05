¿Cómo y dónde ver EN VIVO partidos del Mundial Sub-20? Siga a Colombia

El Mundial Sub-20 de Argentina, que empieza este sábado, podrá verse en el país. Los partidos de la Selección Colombia podrán verse EN VIVO por Caracol Televisión y RCN televisión, así como en el canal autorizado DSports. Este es el calendario completo, con partidos en horario colombiano:

Sábado 20 de mayo



Grupo A: Guatemala vs Nueva Zelanda, en el Estadio de Santiago del Estero, 1:00 p.m.



Grupo A: Argentina vs Uzbekistán, en el Estadio de Santiago del Estero, 4:00 p.m.



Grupo B: Estados Unidos vs Ecuador, en el Estadio de San Juan, 1:00 p.m.



Grupo B: Fiyi vs Eslovaquia, en el Estadio de San Juan, 4:00 p.m.



Domingo 21 de mayo



Grupo C: Israel vs Colombia, en el Estadio de La Plata, 1:00 p.m.



Grupo C: Senegal vs Japón, en el Estadio de La Plata, 4:00 p.m.



Grupo D: Nigeria vs República Dominicana, en el Estadio de Mendoza, 1:00 p.m.



Grupo D: Italia vs Brasil, en el Estadio de Mendoza, 4:00 p.m.



Lunes 22 de mayo



Grupo E: Inglaterra vs Túnez, en el Estadio de La Plata, 1:00 p.m..



Grupo E: Uruguay vs Irak, en el Estadio de La Plata, 4:00 p.m.



Grupo F: Francia vs República de Corea, en el Estadio de Mendoza, 1:00 p.m.



Grupo F: Gambia vs Honduras, en el Estadio de Mendoza, 4:00 p.m.



Martes 23 de mayo



Grupo A: Nueva Zelanda vs Uzbekistán, en el Estadio de Santiago del Estero, 1:00 p.m.



Grupo A: Argentina vs Guatemala, en el Estadio de Santiago del Estero, 4:00 p.m.



Grupo B: Estados Unidos vs Fiyi, en el Estadio de San Juan, 1:00 p.m.



Grupo B: Eslovaquia vs Ecuador, en el Estadio de San Juan, 4:00



Miércoles 24 de mayo



Grupo C: Senegal vs Israel, en el Estadio de La Plata, 1:00 p.m.



Grupo C: Colombia vs Japón, en el Estadio de La Plata, 4:00 p.m.



Grupo D: Italia vs Nigeria, en el Estadio de Mendoza, 1:00 p.m.



Grupo D: República Dominicana vs Brasil, en el Estadio de Mendoza, 4:00 p.m.



Jueves 25 de mayo



Grupo E: Uruguay vs Inglaterra, en el Estadio de La Plata, 1:00 p.m.



Grupo E: Túnez vs Irak, en el Estadio de La Plata, 4:00 p.m.



Grupo F: Francia vs Gambia, en el Estadio de Mendoza, 1:00 p.m.



Grupo F: Honduras vs República de Corea, en el Estadio de Mendoza, 4:00 p.m.



Viernes 26 de mayo



Grupo A: Uzbekistán vs Guatemala, en el Estadio de Santiago del Estero, 4:00 p.m.



Grupo A: Argentina vs Nueva Zelanda, en el Estadio de San Juan, 4:00 p.m.



Grupo B: Eslovaquia vs Estados Unidos, en el Estadio de San Juan, 1:00 p.m.



Grupo B: Ecuador vs Fiyi, en el Estadio de Santiago del Estero, 1:00 p.m.



Sábado 27 de mayo



Grupo C: Colombia vs Senegal, en el Estadio de La Plata, 4:00 p.m.



Grupo C: Japón vs Israel, en el Estadio de Mendoza, 4:00.



Grupo D: República Dominicana vs Italia, en el Estadio de Mendoza, 1:00 p.m.



Grupo D: Brasil vs Nigeria, en el Estadio de La Plata, 1:00 p.m.



Domingo 28 de mayo



Grupo E: Túnez vs Uruguay, en el Estadio de Mendoza, 1:00 p.m.



Grupo E: Irak vs Inglaterra, en el Estadio de La Plata, 1:00 p.m.



Grupo F: Honduras vs Francia, en el Estadio de La Plata, 1:00 p.m.



Grupo F: República de Corea vs Gambia, en el Estadio de Mendoza, 4:00 p.m.



Martes 30 de mayo



Octavos de final: 1B vs 3 A/C/D en el Estadio de Mendoza (38), 12:30 p.m.



Octavos de final: 2A vs 2C en el Estadio de Mendoza (37), 4:00 p.m.



Miércoles 31 de mayo



Octavos de final: 1C vs 3 A/B/F en el Estadio de San Juan (42), 12:30 p.m.



Octavos de final: 1A vs 3 C/D/E en el Estadio de San Juan (41), 4:00 p.m.



Octavos de final: 1D vs 3 B/E/F en el Estadio de La Plata (40), 12:30 p.m.



Octavos de final: 1E vs 2D en el Estadio de La Plata (39), 4:00 p.m.



Jueves 1 de junio



Octavos de final: 1F vs 2E en el Estadio de Santiago del Estero (44), 12:30 p.m.



Octavos de final: 2B vs 2F en el Estadio de Santiago del Estero (43), 4:00 p.m.



Sábado 3 de junio



Cuartos de final: W37 vs W40 en el Estadio de San Juan (46), 12:30 p.m.



Cuartos de final: W42 vs W39 en el Estadio de San Juan (47), 4:00



Domingo 4 de junio



Cuartos de final: W43 vs W41 en el Estadio de Santiago del Estero (48), 12:30 p.m.



Cuartos de final: W38 vs W44 en el Estadio de Santiago del Estero (45), 4:00 p.m.



Jueves 8 de junio



Semifinales: W45 vs W46 en el Estadio de La Plata (49), 12:30 p.m.



Semifinales: W47 vs W48 en el Estadio de La Plata (50), 4:00 p.m.



Domingo 11 de junio



Tercer puesto: L49 vs L50 en el Estadio de La Plata, 12:30 p.m.



Final: W49 vs W50 en el Estadio de La Plata, 4:00 p.m.