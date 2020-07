¡Novenas futboleras! Confirman calendario de Mundial de Qatar 2022

La FIFA confirmó este miércoles las fechas y horarios oficiales para la realización de los partido del Mundial de mayores Qatar 2022.

La cita comenzará el 21 de noviembre y terminará el 18 de diciembre, apenas una semana antes de Navidad, por lo cual el fútbol tendrá que mezclarse con natilla y buñuelos en medio de la tradicional Novena de Aguinaldos.



El organismo informó que el 21 de noviembre de 2022, en el Estadio Al Bayt, un coliseo con capacidad para 60 000 espectadores, tendrá lugar el partido inaugural, entre el anfitrión y un rival por definir.



Los horarios locales de los partidos de la fase de grupos se han fijado a las 13:00, las 16:00, las 19:00 y las 22:00 horas. En hora de Colombia serán a las 5:00 a.m., 8:00 a.m., 11:00 a.m. y 2:00 p.m.



"Con el fin de que todas las selecciones dispongan del tiempo suficiente para recuperarse, la fase de grupos tendrá una duración de doce días; se jugarán cuatro partidos al día", informó la FIFA.



La última jornada de esta fase (disputados de forma simultánea) y las posteriores eliminatorias a partido único se jugarán a las 18:00 (10:00 a.m. hora colombiana) y a las 22:00 (2:00 p.m.).



El Estadio Internacional Khalifa será la sede del partido por el tercer lugar el 17 de diciembre, mientras que la final se disputará el 18 de diciembre, a las 18:00 (10:00 a.m. hora de Colombia), en el Estadio Lusail ante 80 000 espectadores.