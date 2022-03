Último tren a Catar: programa de partidos de todas las confederaciones

Se entregan los últimos cupos al Mundial de Catar en distintas confederaciones y le damos la lista completa de partidos para que se programe. Tome nota:





ELIMINATORIAS DE CONMEBOL



24 de marzo



Colombia vs Bolivia

Hora: 18:30

Estadio: Metropolitano, Barranquilla.



Perú vs Uruguay

Hora: 18:30

Estadio: Centenario, Montevideo



Brasil vs Chile

Hora: 18:30

Estadio: Maracaná, Río de Janeiro



Paraguay vs Ecuador

Hora: 18:30

Estadio: Antonio Aranda Encina, Ciudad del Este





25 de marzo



Argentina vs Venezuela

Hora: 18:30

Estadio: La Bombonera, Buenos Aires



Fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022

29 de Marzo



Perú vs Paraguay

Hora: 18:30

Estadio Nacional, Lima



Venezuela vs Colombia

Hora: 18:30

Estadio: Cachamay, Guayana



Chile vs Uruguay

Hora: 18:30

Estadio: San Carlos de Apoquindo, Santiago



Ecuador vs Argentina

Hora: 18:30

Estadio: Monumental Banco Pichincha, Guayaquil



Bolivia vs Brasil

Hora: 18:30

Estadio: Hernando Siles de La Paz, Bolivia

ELIMINATORIAS DE CONCACAF





24 de marzo



Jamaica vs El Salvador

Hora: 18:05

Estadio: National Stadium Independence Park



Panamá vs Honduras

Hora: 20:05

Estadio: Rommel Fernández



Mexico vs Estados Unidos

Hora: 21:00

Estadio Azteca



Costa Rica vs Canadá

Hora: 22:05

Estadio Nacional, Costa Rica



27 de marzo



Canadá vs Jamaica

Hora: 15:05

BMO Field



El Salvador vs Costa Rica

Hora: 16:05

Estadio Cuscatlán



Estados Unidos vs Panamá

Hora: 18:00

Orlando City Stadium



Honduras vs México

Hora: 18:05

Estadio Omímpico Metropolitano





30 de marzo



Panamá vs Canadá

Hora: 20:05

Estadio: Rommel Fernández



Jamaica vs Honduras

Hora: 20:05

National Stadium Independence Park



México vs El Salvador

Hora: 20:05

Estadio Azteca



Costa Rica vs Estados Unidos

Hora: 20:05

Estadio Nacional, Costa Rica

ELIMINATORIAS ASIÁTICAS



24 de marzo



Australia vs Japón

Hora: 04:10

Estadio ANZ, Sidney



Corea del Sur vs Irán

Hora: 06:00

Estadio Mundialista de Seúl



Vietman vs Omán

Hora: 07:00

Estadio Nacional My Dinh, Hanói



Líbano vs Siria

Hora: 07:00

Estadio Internacional de Sidón



RP China vs Arabia Saudí

Hora: 10:00

Estadio Sharjah



Irak vs Emiratos Árabes Unidos

Hora: 10:00

Estadio Al-Madina Internacional, Baghdad.



29 de marzo



Japón vs Vietnam

Hora: 05:35

Estadio Saitama 2002



Irán vs Líbano

Hora: 06:30

Estadio Emam Reza, Mashhad.



Emiratos Árabes Unidos vs Corea del Sur

Hora: 08:45

Estadio Al-Maktoum, Dubái.



Omán vs China

Hora: 11:00

Estadio Sultan Qaboos Sports Complex



Siria vs Irak

Hora: 11:00

Estadio Al-Rashid



Arabia Saudí vs Australia

Hora: 13:45

Estadio King Abdullah Sport City

ELIMINATORIAS DE LA UEFA

24 de marzo



Italia vs Macedonia del Norte

Hora: 14:45

Esadio Renzo Barbera, Palermo



Suecia vs República Checa

Hora: 14:45

Estadio Friends Arena, Estocolmo



Portugal vs Turquia

Hora: 15:45

Estadio Dragao, Oporto



Gales vs Austria

Hora: 14:45

Estadio Cardiff City

ELIMINATORIAS DE ÁFRICA



25 de marzo



RD Congo vs. Marruecos

Hora: 10:00 a.m.

Estadio Pentecost Martyrs



Mali vs. Túnez

Hora: 12:00 m.

Estadio del 26 de marzo



Camerún vs. Argelia

Hora: 12:00 m.

Estadio Japoma



Egipto vs. Senegal

Hora: 2:30 p.m.

Estadio Internacional de El Cairo



Ghana vs. Nigeria

Hora: 2:30 p.m.

Estadio: Cape Coast Sports



Martes 29 de marzo



Marruecos vs RD Congo

Hora: 2:30 p.m.

Estadio Mohammed V



Túnez vs Mali

Hora: 2:30 p.m.

Estadio Pabellón Polideportivo de Radés



Argelia vs Camerún

Hora: 2:30 p.m.

Estadio Mustapha Tchaker



Senegal vs Egipto

Hora: 12:00 m.

Estadio Stade Me Abdoulaye Wade



Nigeria vs Ghana

Hora: 12:00 m.

Estadio Abuja National