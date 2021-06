¡Prográmese! Todos los partidos de la Euro con TV y hora colombiana

¡Llega la Eurocopa 2020! Y no es una exageración, sin duda es un 'mundialito' pues tiene a varias de las mejores selecciones del mundo y las máximas estrellas.

¿Cómo se va a jugar la fase de grupos? Así se dividen los equipos:



Grupo A:

​Turquía, Italia, Gales y Suiza.



Grupo B:

​Dinamarca, Finlandia, Bélgica y Rusia.



Grupo C:

Países Bajos, Ucrania, Austria y Macedonia del Norte.



Grupo D:

Inglaterra, Croacia, Escocia y República Checa.



Grupo E:

España, Suecia, Polonia y Eslovaquia.



Grupo F:

Hungría, Portugal, Francia y Alemania.



Y ahora sí, ¡a marcar las fechas y horas en su calendario! Estos son todos los partidos de la primera fase, con fecha y TV en hora colombiana:



Viernes 11

Turquía vs. Italia

2p.m.



Sábado 12



Gales vs. Suiza (Directv)

8 a.m.



Dinamarca vs. Finlandia (Directv)

11 a.m.



Bélgica vs. Rusia (Win Sports+)

2 p.m.



Domingo 13



Inglaterra vs. Croacia (Win Sports+)

8 a.m.



Austria vs. Macedonia (Directv)

11 a.m.



Países Bajos vs. Ucrania (Directv)

2 p.m.



Lunes 14



Escocia vs. República Checa (Directv)

8 a.m.



Polonia vs. Eslovaquia (Directv)

11 a.m.



España vs. Suecia (Win Sports+)

2 p.m.



Martes 15



Hungría vs. Portugal (Directv)

11 a.m.



Francia vs. Alemania (Win Sports+)

2 p.m.



Miércoles 16



Finlandia vs. Rusia (Directv)

8 a.m.



Turquía vs. Gales (Directv)

11 a.m.



Italia vs. Suiza (Win Sports+)

2 p.m.



Jueves 17



Ucrania vs. Macedonia (Directv)

8 a.m.



Dinamarca vs. Bélgica (Directv)

11 a.m.



Países Bajos vs. Austria (Win Sports+)

2 p.m.



Viernes 18



Suecia vs. Eslovaquia (Directv)

8 a.m.



Croacia vs. República Checa (Win Sports+)

11 a.m.



Inglaterra vs. Escocia (Directv)

2 p.m.



Sábado 19



Hungría vs. Francia (Win Sports+)

8 a.m.



Portugal vs. Alemania (Win Sports+)

11 a.m.



España vs. Polonia (Directv)

2 p.m.



Domingo 20



Suiza vs. Turquía (Directv)

11 a.m.



Italia vs. Gales (Win Sports+)

11 a.m.



Lunes 21



Ucrania vs. Austria (Directv)

11 a.m.



Macedonia vs. Países Bajos (Directv)

11 a.m.



Rusia vs. Dinamarca (Directv)

2 p.m.



Finlandia vs. Bélgica (Win Spots+)

2 p.m.



Martes 22



República Checa vs. Inglaterra (Win Sports+)

2 p.m.



Croacia vs. Escocia (Directv)

2 p.m.



Miércoles 23



Suecia vs. Polonia (Directv)

11 a.m.



Eslovaquia vs. España (Win Sports+)

11 a.m.



Portugal vs. Francia (Win Sports+)

2 p.m.



Alemania vs. Hungría (Directv)

2 p.m.



Octavos de final

*Partidos pendientes de confirmación por operadores TV



Sábado 26 de junio



1: 2A - 2B (11:00 a.m. Ámsterdam)

2: 1A - 2C (3:00 p.m., Londres)



Domingo 27 de junio



3: 1C - 3D/E/F (12:00 p.m. Budapest)

4: 1B vs 3A/D/E/F (2:00 p.m. Sevilla)



Lunes 28 de junio



5: 2D - 2E (11:00 a.m., Copenhague)

6: 1F - 3A/B/C (1:00 p.m., Bucarest)



Martes 29 de junio



7: 1D - 2F (12:00 p.m., Londres)

8: 1E - 3A/B/C/D (3:00 p.m., Glasgow)



Días de descanso el 30 de junio y el 1 de julio



Cuartos de final



Viernes 2 de julio



CF1: Ganador 6 - Ganador 5 (10:00 a.m. San Petersburgo)

CF2: Ganador 4 - Ganador 2 (2:00 p.m. Múnich)



Sábado 3 de julio



CF3: Ganador 3 - Ganador 1 (9:00 a.m. Bakú)

CF4: Ganador 8 - Ganador 7 (2:00 p.m., Roma)



Días de descanso el 4 y 5 de julio



Semifinales



Martes 6 de julio



SF1: Ganador CF2 - Ganador CF1 (3:00 p.m., Londres)



Miércoles 7 de julio



SF2: Ganador CF4 - Ganador CF3 (3:00 p.m., Londres)



Días de descanso el 8, 9, 10 de julio



Final



Domingo 11 de julio

Ganador SF1 - Ganador SF2 (3:00 p.m., Londres)